Zugegebenermaßen blickt das 2020 in London gegründet Unternehmen „NOTHING“ noch auf ein überschaubares Produktportfolio. Am 22. März 2023 erhält dieses mit den NOTHING ear (2) allerdings Zuwachs.

NOTHING ear (2) werden am 22. März 2023 vorgestellt

Die NOTHING ear (1) waren das erste Produkt, welches NOTHING im Jahr 2021 vorgestellt hat. Im vergangenen Jahr kamen das NOTHING phone (1) und die NOTHING ear (stick) auf den Markt. In diesem Frühjahr geht es mit den NOTHING ear (2) weiter, dies hat das Unternehmen nun offiziell bestätigt. Kleine Randnotiz: Ende dieses Jahres wird noch mit dem NOTHING phone (2) gerechnet.

When (1) becomes (2).

In den letzten Wochen gab es bereits das ein oder andere Gerücht zu den kommenden Kopfhörern. So soll es Verbesserungen bei der Geräuschunterdrückung geben. Der Anwender soll in der Lage sein, das Level der Geräuschunterdrückung nach seinen Vorlieben selbst festzulegen. Ein Transparenzmodus sowie Verbesserungen bei der Akkulaufzeit werden ebenso kolportiert. Weiter heißt es, dass die NOTHING ear (2) Dual-Connectivity unterstützen werden, um sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden zu können. So können Anwender zwischen diesen hin- und verwechseln. Zudem soll es ein paar optische Anpassungen (Verlagerung des Mikrofons geben).