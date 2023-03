Einem neuen Bericht zufolge könnten Fans von Apple TV+ und der Major League Soccer (MLS) eine neue Dokumentarserie bekommen. Die auf „MLS 360“ getaufte Serie soll nach dem Vorbild von „Drive to Survive“ konzipiert sein und entsprechend einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen liefern.

„MLS 360“ auf Apple TV+

„Drive to Survive“ hat sich beim Streaming-Anbieter Netflix als äußerst beliebt erwiesen. Die Doku-Serie ist nicht nur sehr erfolgreich auf Netflix, sondern hat einen spürbar positiven Effekt auf die Wahrnehmung des Sports. So steigerte sich die Popularität der Formel 1 insbesondere in den USA nach dem Start der Netflix-Serie.

Einen ähnlichen Effekt könnten sich auch die Rechteinhaber der MLS ausmalen, nachdem sie sich mit der britischen Firma Box to Box Films getroffen haben, die sich unter anderem für „Drive to Survive“ verantwortlich zeigt. Noch befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Ziel ist es, eine erfolgreiche Doku-Serie oder -Film für die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball zu schaffen.

Wie The Athletic berichtet, wird davon ausgegangen, dass alle erstellten Inhalte wahrscheinlich auf Apple TV+ veröffentlicht werden. Wann eine solche Doku auf Apple TV+ starten würde, ist nicht bekannt. Zeitnahe dürfte dies jedoch nicht geschehen, da die 2023er MLS-Saison bereits begonnen hat. Realistisch wäre eine Veröffentlichung zum Start der nächsten Saison.

Apple hat vor kurzem mit der MLS einen 10-Jahres-Vertrag im Wert von 2,5 Milliarden Dollar unterzeichnet. Seit Anfang Februar könnt ihr den MLS Season Pass über die Apple TV-App buchen. Dabei handelt es sich um einen neuen Abo-Service, der in mehr als 100 Ländern und Regionen verfügbar ist. Neben den Live-Spielen können Fans auch eine Vielzahl von kostenlosen On-Demand Inhalten genießen, die die Action, die Spannung und die besondere Kultur der MLS zelebrieren. Dazu gehören Inhalte von MLS-Clubs, aktuelle Spielerprofile, die Highlights der Liga und Clubs aus der vergangenen Saison, vollständige Spielwiederholungen von Klassikern und illustrierte Kurzfilme im Dokumentationsstil.