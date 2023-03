VOCOlinc bietet mittlerweile ein beachtliches Portfolio an HomeKit-Zubehör an. Unter anderem hat der Hersteller eine HomeKit-Kamera im Sortiment, die vergleichsweise günstig ist und Apples HomeKit Secure Video unterstützt. Genau diese könnt ihr aktuell zum reduzierten Preis kaufen. Entscheidet ihr euch für den Doppelpack und aktiviert den 25% Coupon auf der Amazon Produktseite, so werden nur 33,75 Euro je Kamera (Setpreis 67,49 Euro) fällig. Auch ich eine HomeKit-Steckdose und –Schreibtischlampe sind aktuell im Preis reduziert.

HomeKit-Überwachungskamera im 2er-Set

Bei Amazon steht aktuell die HomeKit VOCOlinc 1080P Überwachungskamera im Mittelpunkt. Anstatt 89,99 Euro zahlt ihr für das 2er-Set derzeit mit Gutschein nur 67,49 Euro. Umgerechnet fällt der Einzelpreis für die Kameras damit auf günstige 33,75 Euro.

Bei der VOCOlinc VC1 Opto handelt es sich um eine Sicherheitskamera, die auf HomeKit Secure Video setzt. Die Kamera ist mit einem 107-Grad-Weitwinkelobjektiv ausgestattet und bietet einen 350°horizontalem und 93°vertikalem Drehbereich für eine vollständige Abdeckung der Umgebung. Zusätzlich bietet die Kamera eingebaute IR-LEDs für eine verbesserte Sichtbarkeit von bis zu 6 m in der Dunkelheit.

Der Bewegungssensor kann in Kombination mit dem HomeKit-Algorithmus zwischen Menschen, Tieren und Fahrzeugen unterscheiden. Zudem erlaubt der integrierte Lautsprecher und ein Mikrofon eine 2-Wege-Audio-Funktion.

Da die Überwachungskamera für Apple HomeKit Secure Video konzipiert ist, bietet die Kamera Apples hohen Sicherheitsstandard, inklusive Datenschutzmodus. Drückt man die physische Taste für den Datenschutzmodus, kippt die Kamera nach unten und verbirgt ihre Linse. Die gesamte Kommunikation findet innerhalb von HomeKit statt. Mit einem 50 GB iCloud+ Plan erhalten Nutzer zudem einen bewegungsbasierten Aufnahmeverlauf.

VOCOlinc 1080P überwachungskamera Innen, Kamera überwachung Innen für Home Security/Baby/... [1080P HD WiFi IP Kamera]: Mit 1080P HD-Auflösung, zeigt VOCOlinc Heimkamera eine kristallklare...

[Schwenk- und neigbare Vollsicht und klare Nachtsicht:] 107°Weitwinkelobjektiv kombiniert mit...

HomeKit-Steckdose nur 18,99 Euro

Darüberhinaus bietet VOCOlinc derzeit auch eine Smart Home Steckdose zum reduzierten Preis an. Diese unterstützt nicht nur Apple HomeKit, sondern auch Google Home und Amazon Alexa. Ein Hit ist nicht erforderlich. Die Steckdose verbindet sich per 2,4GHz WiFi mit eurem Heimnetzwerk und bietet „alle“ Funktionen einer klassischen Smart Home Steckdose inkl. Messung des Stromverbrauchs.

Anstatt 26,99 Euro werden aktuell nur 18,89 Euro für die VOCOlinc Smart Home Steckdose fällig. Ihr spart somit 30 Prozent.

Angebot WLAN Steckdose,VOCOlinc Smarte Steckdose,misst Stromverbrauch,Alexa Steckdosen funktioniert mit... 【Energieüberwachung】Vocolinc VP3 Smarte WLAN Steckdose mit Energiemonitor, kann den Verbrauch...

【Sprachsteuerung】Vocolinc Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, Amazon Alexa und...

HomeKit-Schreibtischlampe ab 35 Euro

Darüber hinaus bietet VOCOlinc derzeit zwei HomeKit-Schreibtischlampen vergünstigt an. Die VOCOlinc Schreibtischlampe mit Ladepad erhaltet ihr dank eines 40-Prozent-Gutscheins für 45,38 Euro. Könnt ihr auf die kabellose Ladefunktion verzichten, zahlt ihr für die günstigere Variante der HomeKit-Schreibtischlampe nur 34,99 Euro. Aktiviert hierfür einfach den 5-Euro-Gutschein auf der Amazon Produktseite.