Mit iOS 16 hat Apple im Herbst letzten Jahres eine Neuerung eingeführt, die es euch ermöglich, „Live Text“ auch in Videos zu verwenden. Ein neues Video im Apple Support-Kanal auf YouTube geht auf diese Funktion ein und zeigt euch, wie das Ganze funktioniert.

iOS 16: So nutzt ihr „Live Text“ in Videos

„Live Text“ in Fotos steht schon etwas länger zur Verfügung. Mit der Freigabe von iOS 16 hat Apple das Ganze auf das Erkennen von Text in Videos erweitert. Apple beschreibt „Live Text“ in Videos wie folgt

Text ist in pausierten Video­bildern komplett interaktiv. So kannst du Funktionen wie Kopieren und Einfügen, Nach­schlagen und Über­setzen nutzen. Live Text funktioniert in Fotos, Übersicht, Safari und mehr.

An dieser Stelle gilt es jedoch zu erwähnen, dass das Erkennen von „Live Text“ in Videos jedoch nicht allen an Stellen (Fotos-App, Safari etc.) gleichermaßen gut funktioniert. Die besten Erfahrungen haben wir bei selbst gedrehten Videos gemacht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Falls ihr neben dem eingebundenen Video noch ein paar weitergehende Erklärungen zu der Funktion sucht, so werft zum Beispiel einen Blick in das iPad-Benutzerhandbuch. An dieser Stelle vorab schon einmal der Hinweis: „Live Text“ in Videos ist auf Geräten mit A12 Bionic und neuer und bei Text in Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch und Ukrainisch verfügbar.