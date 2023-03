Die Outlook-App für den Mac ist heute ein ganzes Stück verlockender geworden. Wer Microsofts Zentrale für E-Mails, Kalender und mehr noch nicht im Einsatz hat, kann die Software jetzt völlig kostenlos nutzen. So stellt das Unternehmen in einem überraschenden Schritt ab sofort Outlook für den Mac kostenlos zur Verfügung. Ein Microsoft 365-Abonnement oder eine Office-Lizenz ist nicht mehr erforderlich.

Microsoft stellt Outlook für den Mac kostenlos zur Verfügung

Microsoft bietet Outlook für iOS schon seit Jahren als kostenlose App an, aber für die macOS-Version war ein Microsoft 365-Abonnement oder eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich. Wie Microsoft bestätigt, ist für die Outlook-App kein Microsoft 365-Abonnement oder eine Office-Lizenz mehr erforderlich.

Outlook für Mac bietet Unterstützung für Outlook.com-Konten, Gmail, iCloud, Yahoo und andere E-Mail-Anbieter, die IMAP unterstützen. Die App ist außerdem für Macs mit Apple Silicon optimiert und unterstützt Handoff, sodass iOS-Benutzer die Arbeit fortsetzen können, die sie auf ihrem Mac begonnen haben.

Zu den weiteren Funktionen von Outlook gehören ein Widget für Kalendereinträge, native Benachrichtigungsunterstützung und eine Menüleistenoption, mit der Kalendereinträge innerhalb der App schnell angezeigt werden können. Microsoft plant zudem in Zukunft Apples Fokus-Modus zu unterstützen.

Microsofts Schritt, Outlook für den Mac kostenlos zu machen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen gerade dabei ist, seine Outlook für Windows-Anwendung zu überarbeiten. Microsoft testet seit fast einem Jahr eine neue webbasierte Version von Outlook und plant, die Windows Mail-App und Outlook für Windows in einem einzigen E-Mail-Client zu kombinieren. Microsoft scheint sich darauf vorzubereiten, seine Mac-Version von Outlook in ähnlicher Weise umzugestalten.

„Es gibt noch viel zu tun und viele weitere Funktionen, die wir in Outlook für Mac integrieren möchten“, sagt Jeremy Perdue, Produktmanager für Outlook für Mac. „Wir bauen Outlook für Mac von Grund auf neu auf, um schneller und zuverlässiger zu werden und um ein Outlook für alle zu sein.“

Outlook für Mac ist im Mac App Store als 974 MB großer Download erhältlich. Es erfordert macOS 11 Big Sur oder eine neuere Version.