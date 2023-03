Apple TV+ konnte bei den diesjährigen Writers Guild Awards (WGA) gleich drei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Während „Severance“ gleich zwei WGAs mit gewinnen konnte, sicherte sich sich „Life By Ella“ eine Auszeichnung.

Apple TV+ gewinnt drei Writers Guild Awards

Nachdem wir euch erst gestern darüber informieren haben, dass die Apple Original Filme „Causeways“, „Emancipation“ und „Sidney“ einen AAFCA-Award gewinnen konnte, können sich die Verantwortlichen in Cupertino über die nächsten Auszeichnungen freuen.

Bei den 75. Annual Writers Guild Awards erhielt die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Apple TV+ Thriller-Serie „Severance“ die höchste Auszeichnung und wurde als „Bestes Drama“ und „Beste neue Serie“ ausgezeichnet.

In „Severance“ leitet Mark Scout (Adam Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Trennungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen chirurgisch zwischen Arbeit und Privatleben aufteilt. Dieses gewagte Experiment zur „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines aufklärenden Geheimnisses wiederfindet, das ihn zwingen wird, sich der wahren Natur seiner Arbeit … und seiner selbst zu stellen.

Darüber hinaus gewann die Kinder- und Familienserie „Life by Ella“ für die Folge „Prison or Palace“ die die Auszeichnung „Best Children’s Episodic, Long Form and Specials“.

„Life By Ella“ folgt Ella, als sie nach ihrer Zeit mit Krebs mit einer brandneuen Perspektive, Begeisterung für die Zukunft und einer ausgeprägten „Nutze den Tag“-Mentalität in die Schule zurückkehrt. Mit ihrer besten Freundin an ihrer Seite ist sie bereit, alles anzugehen, wovor sie zuvor zu viel Angst hatte, und entschlossen, sich nicht von den Kleinigkeiten falscher Freunde und ihres Social-Media-Status ablenken zu lassen.

“Severance”

Best Drama Series

Best New Series

“Life By Ella”

Best Children’s Episodic, Long Form and Specials — “Prison or Palace” — Hernan Barangan

Die Writers Guild Awards ehren herausragende Drehbücher in den Kategorien Film, Fernsehen, Neue Medien, Nachrichten, Radio und Werbung.