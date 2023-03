Nachdem wir euch heute Vormittag bereits auf die klassischen Amazon Blitzangebote aufmerksam gemacht haben, richten wir nun unseren Blick auf die Angebote des Tages. Unter anderem bietet Anker heute zahlreiche USB-C Ladegeräte und Kabel zum drastisch reduzierten Preis an. Besonders spannend ist sicherlich das Anker PowerPort III 20W USB-C Netzteil im Doppelpack für nur 19,49 Euro. Rein rechnerisch zahlt ihr somit weniger als 10 Euro für dieses 20W USB-Netzteil.

Anker: USB-C Ladegeräte und Kabel drastisch im Preis gesenkt

In den letzten Jahren haben wir gute Erfahrungen mit Anker gemacht. Anker-Geräte besitzen in unseren Augen ein gute Preis-/Leistungsverhältnis und wenn man die Produkte zum reduzierten Preis kaufen kann, werde diese umso attraktiver. Zum Start in die neue Woche stehen verschiedene Anker USB-C Ladegeräte im Mittelpunkt. Die vollständige Auswahl findet ihr hier, die Highlights haben wir euch zusammengetragen.

Angebot Anker USB C auf Lightning Kabel, 310 USB-C auf Lightning Ladekabel (90cm), MFi zertifiziert,... DER ANKER-VORTEIL: Schließe dich über 80 Millionen Menschen an, die bereits von unserer...

SCHNELLLADEN: Lade ein iPhone 14 Pro mit einem kompatiblen Power Delivery-Ladegerät (Ladegerät...

Anker 514 Lightning auf USB-C Kabel 90cm für Kameras, MFi zertifiziert, 480 Mbps Kabel für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 65 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

DATENTRANSFER TO-GO: Verbinde deine Canon EOS R3, Canon XF605 oder Nikon Z9 Kamera mit deinem...