Es dürfte niemanden überraschen, dass Apple derzeit an einem neuen MacBook Air arbeitet. Fraglich ist nur, über welche Spezifikationen das kommende MacBook Air verfügen und wann die neue Generation vorgestellt wird. Nun tauchen erneut Gerüchte auf, dass Apple beim MacBook Air 2023 auf zwei Displaygrößen setzen und einen M3-Chip verbauen wird.

MacBook Air 2023: 13“ & 15“ Display + M3-Chip

Seit längerem existieren Gerüchte, dass Apple – wenig überraschend – an einem neuen MacBook Air arbeitet. Nun wird das Ganze langsam aber sicher etwas konkreter.

9to5Mac konnte von unterschiedlichen Quellen in Erfahrung bringen, dass Apple in der Tat an einem neuen MacBook Air in zwei unterschiedlichen Größen arbeitet. Dies wäre kein Novum. Eine Zeit lang bot der Hersteller das MacBook Air in 11 Zoll und 13 Zoll an. Nun sollen sich die Verantwortlichen in Cupertino allerdings für ein 13 Zoll und 15 Zoll Modell entschieden haben. Sollten die Gerüchte stimmen, so wären die 15 Zoll neu und niemals zuvor gab es ein größeres MacBook Air.

Darüberhinaus soll Apple auch an einem neuen 13 Zoll MacBook Pro arbeiten. Was haben die beiden Geräte gemeinsam? Richtig. Sowohl das kommende MacBook Air als auch das 13 Zoll MacBook Pro sollen über einen M3-Chip verfügen. Während das 13 Zoll MacBook Air den Codenamen J513 trägt, soll das 15 Zoll Modell auf den Codenamen J515 hören.

Wann erscheint das neue MacBook Air?

Es stellt sich nur noch die Frage, wann das neue MacBook Air erscheinen wird? Hierzu gibt es unterschiedliche Aussagen in der Gerüchteküche. Am vergangenen Wochenende sprach Apple-Insider Mark Gurman davon, dass die neuen MacBook Air wahrscheinlich im Sommer angekündigt werden. Analyst Ming Chi Kuo sprach von April. Auch Displayanalyst Ross Young betonte gestern auf Twitter, dass er mit April rechnet.

So richtig schlau sind wir somit noch nicht, wann Apple das neuen MacBook Air und 13 Zoll MacBook Pro mit M3-Chip ankündigen wird. Schlicht und einfach per Pressemitteilung im Laufe des März / April? Oder im Rahmen der Apple Entwicklerkonferenz im Juni? Im vergangenen Jahr entschied sich Apple das MacBook Air und 13 Zoll MacBook Pro mit M2 Chip zur WWDC im Juni anzukündigen und wenige Wochen später den Verkaufsstart der Geräte zu feiern.