Laut Bloombergs Mark Gurman wird Apple wahrscheinlich sowohl ein aktualisiertes 13 sowie 15 Zoll MacBook Air „zwischen dem späten Frühjahr und dem Sommer“ auf den Markt bringen. Doch welche SoCs (System on a Chip) die neuen Laptops antreiben werden, ist noch eine „große offene Frage“.

Neues 13 und 15 Zoll MacBook Air

Nach Gurmans Worten ist es „plausibel“, dass zumindest das nächste 13 Zoll MacBook Air mit dem noch nicht angekündigten M3-Chip ausgestattet sein wird, der angeblich auf Basis des neuesten 3nm-Prozesses von TSMC hergestellt wird, um die Leistung und Energieeffizienz zu verbessern. Das aktuelle 13 Zoll Modell wurde im Juli 2022 auf den Markt gebracht und ist mit dem M2-Chip ausgestattet, der auf einem 5nm-Fertigungsprozess basiert.

Ob auch das 15 Zoll MacBook Air mit dem M3-Chip ausgestattet sein wird, ist Gurman nicht bekannt. Doch er weist darauf hin, dass ein 15 Zoll Modell mit einem M2-Chip die Verbraucher zwar „immer noch begeistern könnte“, aber angesichts des bevorstehenden M3-Chips „schnell veraltet“ sein würde. Letzten Monat behauptete die taiwanesische Publikation DigiTimes, dass das 15 Zoll MacBook Air mit dem M2-Chip ausgestattet sein wird.

Zudem berichtete vor kurzem der zuverlässige Analyst Ross Young, dass Apples Lieferkette im Februar mit der Produktion von Display-Panels für ein neues 15,5 Zoll MacBook Air begonnen hat. Das neue Modell wäre das bisher größte MacBook Air, da das Gerät bisher nur in 13 und 11 Zoll-Größen angeboten wurde.

Außerdem erwartet Gurman in seinem „Power On“ Newsletter, dass ein neuer Mac Pro Desktop-Tower im bekannten 2019er-Design – jedoch mit M2 Ultra-Chip – bis zum Sommer auf den Markt kommt. Ebenfalls stellt er einen aktualisierten M3 iMac in Aussicht, der in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen soll.