Während wir in diesem Jahr einige neue Macs wie das 15 Zoll MacBook Air und den Apple Silicon Mac Pro erwarten, ist ein Produkt, das in der Gerüchteküche nur wenig Aufmerksamkeit erhält, ein überarbeiteter 24 Zoll iMac. Jetzt liefert uns Bloombergs Mark Gurman Neuigkeiten zum neuen iMac, der ein „fortgeschrittenes Entwicklungsstadium“ erreicht haben soll.

Neuer M3 iMac wird getestet

Wie Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, hat der neue iMac die EVT-Phase (Engineering Validation Testing) erreicht, eine späte Entwicklungsphase, die Produktionstests beinhaltet.

Der neue iMac wird jedoch nicht unbedingt sofort in die Produktion gehen, denn es wird davon ausgegangen, dass die Massenproduktion frühestens in drei Monaten beginnt. Das bedeutet, dass die Auslieferung des Modells in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen wird, was besser ist als frühere Schätzungen. Bisher ging man davon aus, dass die Aktualisierung des 24 Zoll iMac bis Anfang 2024 auf sich warten lassen würde.

Allgemein gehen Experten davon aus, dass der nächste iMac die gleiche Größe wie das aktuelle Modell und die gleiche Farbpalette bieten wird, allerdings mit Änderungen bei der Befestigung des Standfußes und der Verlagerung einiger interner Komponenten. Auch wenn der iMac früher als erwartet kommen soll, so wird das Gerät laut Gurman wie geplant einen M3-Chip erhalten. Damit wird die nächste iMac-Generation „eine der ersten M3-basierten Maschinen des Unternehmens“, so Gurman.

Apple hat den iMac zuletzt im April 2021 mit dem M1-Chip und einem äußerst schlanken Gehäuse aktualisiert, das in sieben Farboptionen erhältlich ist, darunter Blau, Grün, Rosé, Silber, Gelb, Orange und Violett. Er ist derzeit der einzige iMac im Apple-Sortiment, da sowohl der Intel-basierte 27 Zoll iMac als auch der iMac Pro innerhalb der letzten zwei Jahre eingestellt wurden. Gurman behauptete zuvor, dass ein größerer iMac zurückkehren könnte, aber er gab heute keine neuen Informationen über diese Möglichkeit bekannt.