In wenigen Wochen startet die zweite Staffel zu „Schmigadoon!“. Genau genommen, fällt am 05. April der Startschuss auf Apple TV+. Vorab haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer zur Musical-Comedy-Serie veröffentlicht.

“Schmigadoon! – Staffel 2”: Starttermin + Trailer

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel von „Schmigadoon!“ veröffentlicht, der Emmy- und AFI-preisgekrönten Hit-Musical-Comedy-Serie von Mitschöpfer Cinco Paul. Der Startschuss von „Schmigadoon! – Staffel 2“ fällt am 05. April 2023 mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen bis zum 03. Mai 2023 immer freitags neue Episoden.

Nachdem in der Stadt Schmigadoon die wahre Liebe gefunden wurde, finden sich Josh (Keegan-Michael Key) und Melissa (Cecily Strong) in der zweiten Staffel von „Schmigadoon!“ in Schmicago wieder, der neu interpretierten Welt der Musicals der 60er und 70er Jahre. In der zweiten Staffel von Apples Original-Serie werden neue Original-Musiknummern von Cinco Paul, dem Mitschöpfer, ausführenden Produzenten und Showrunner, sowie die wiederkehrenden Stars Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron und Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski und Aaron Tveit zu sehen sein. Zudem stoßen Tituss Burgess und Patrick Page in der zweiten Staffel zur Besetzung hinzu.

Seit dem Debüt von „Schmigadoon!“ hat die Musical-Comedy-Serie weltweite Anerkennung und Auszeichnungen erhalten, darunter Emmy- und AFI-Award-Awards und eine Nominierung für den Critics Choice Award als beste Nebendarstellerin für Star Kristin Chenoweth. Staffel 1 steht vollständig auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.