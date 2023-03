WhatsApp arbeitet hinter den Kulissen an einer Vielzahl an kleineren und größeren Neuerungen. Nun steht eine neue Beta-Version des Messengers zur Verfügung. Aus dieser geht hervor, dass die Entwickler an sogenannten „Expiring Groups“ und somit an Gruppen mit Verfallsdatum arbeiten.

WhatsApp testet Gruppen mit Verfallsdatum

WhatsApp für iOS steht in einer neuen Beta zur Verfügung. Diese wurde über die TestFlight-App in Verson 23.5.0.70 freigegeben. Die Build lautet 23.5.0 (453135348). Neben mehreren Bugfixes arbeitet WhatsApp an „Expiring Groups“. Dieses Feature dürfte in einer zukünftigen Version einfließen.

Mit der neuen Funktion können Benutzer ein bestimmtes Ablaufdatum für eine Gruppen festlegen. Dabei stehen ein Tag, eine Woche oder ein individuelles Datum zur Auswahl. Zudem könnt ihr das Verfallsdatum auch wieder löschen. Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine persönliche Einstellung, die nur für euch und nicht für andere Gruppenteilnehmer gilt.

Sobald das Ablaufdatum erreicht ist, werden Benutzer aufgefordert, die Gruppe „zu bereinigen“. Dies bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass sich die Gruppe automatisch löscht oder ihr aus dieser automatisch austretet. Vielmehr werdet ihr an die Gruppe erinnert und aufgefordert, über diese nachzudenken. Muss ich noch Mitglied dieser Gruppe sein? Lohnt es sich Fotos oder Videos aus der Gruppe zu behalten? Oder sollte ich Medieninhalte löschen, um Platz zu schaffen.

Noch ist die Funktion innerhalb der Beta nicht aktiviert, nichtsdestotrotz konnte WABetaInfo entsprechende Hinweise ans Tageslicht befördern. Schlussendlich muss man abwarten, wie die Funktion im Detail umgesetzt wird und wie sinnvoll diese tatsächlich am Ende des Tages ist.