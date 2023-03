Apple ist nach wie vor der erfolgreichste Smartphone-Hersteller der Welt. Wie neue Daten von Counterpoint Research zeigen, war nicht nur das iPhone 13 das „meistverkaufte Smartphone“ des Jahres 2022, sondern die gesamte iPhone-Reihe belegte acht der ersten zehn Plätze auf der Bestenliste.

Apple dominiert den Smartphone-Markt

In der Rangliste lag das iPhone 13 mit einem Marktanteil von 5 % im gesamten Jahr 2022 an erster Stelle, gefolgt von 2,6 % für das iPhone 13 Pro Max und 1,7 % für das iPhone 14 Pro Max. Das iPhone 13 Pro lag mit 1,6 % an fünfter Stelle, das iPhone 12 mit 1,5 % an sechster, das iPhone 14 mit 1,4 % an siebter und das iPhone 14 Pro mit 1,2 % an achter Stelle. Das iPhone SE aus dem Jahr 2022 rundet die Apple-Besetzung auf dem neunten Platz mit 1,1 % ab.

Der einzige andere Hersteller auf der Liste ist Samsung. Der langjährige Rivale belegt mit dem Galaxy A13 den vierten Platz mit 1,6 % und mit dem Galaxy A03 den zehnten Platz mit 1,1 %.

Beeindruckend ist, dass die Daten von Counterpoint Research darauf hindeuten, dass das iPhone 13 von seiner Markteinführung im September 2021 bis August 2022 jeden Monat die Nummer eins unter den Smartphones blieb. Im Jahr 2023 wird Apple weiterhin das iPhone 12 und iPhone 13 neben der iPhone 14-Serie und der dritten Generation des iPhone SE verkaufen, was die anhaltende Beliebtheit der älteren Modelle bei neuen und wiederkehrenden Kunden unterstreicht.

Ebenfalls interessant ist, dass zum ersten Mal eine Pro Max-Variante einer iPhone-Serie erfolgreicher war als die Pro- und Basis-Modelle. Dies verhalf dem iPhone 14 Pro Max zum dritten Platz in der 2022er-Liste. Es war das meistverkaufte Smartphone-Modell im September, Oktober und November 2022.