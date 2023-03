Die Deutsche Telekom führt einen neuen Treuebonus für Festnetz- und Internetkunden ein. Dieser beträgt bis zu 500 Euro und mit dem Bonus können Kunden die ersten Monate MagentaMobil kostenfrei nutzen.

Telekom vergibt Treuebonus an Bestandskunden

Die Telekom belohnt die langjährige Treue ihrer Festnetz- und Internetkunden. Doch was steckt da genau hinter? Getreu nach dem Motto „„Loyalität muss sich auszahlen“, ist der neue Treuebonus ein Dankeschön an Kunden mit langjähriger Verbundenheit zur Telekom.

Kunden, die einen Festnetz- und Internetanschluss bei der Telekom haben, können ab dem 4. April besonders günstig in das Mobilfunknetz der Telekom starten. Je nach Vertragsdauer gibt es zwischen 100 bis 500 Euro, die auf einen neuen MagentaMobil Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit angerechnet werden können.

Was heißt das konkret?

Wer einen MagentaEINS berechtigten Festnetz- und Internetanschluss nutzt, erhält im ersten Jahr 100 Euro Bonus. Das gilt auch für Neukunden. Jedes weitere Jahr erbrachter Treue honoriert die Telekom mit einem weiteren Bonus, so dass dieser kontinuierlich steigt. Maximal erhalten langjährige Festnetz- und Internetkunden einen Bonus in Höhe von 500 Euro. Dieser angesparte Treuebonus kann ab dem 4. April mit einem neu gebuchten MagentaMobil Tarif in der Größe XS bis XL mit aktiviertem MagentaEINS Vorteil verrechnet werden. Berücksichtigt werden dabei die monatlichen Grundgebühren des MagentaMobil Hauptvertrags ebenso wie der Bereitstellungspreis sowie weitere Entgelte beispielsweise für hinzugebuchte Optionen. Je nach angespartem Bonus und gewähltem Mobilfunktarif starten ihr mehrere Monate ohne Zusatzkosten ins Mobilfunknetz der Telekom.