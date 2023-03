Vor ein paar Tagen hatten wir euch bereits darauf hingewiesen, nun ist es soweit. Am heutigen Tag wird nicht nur der Internationale Frauentag begangen, Apple veranstaltet begleitend eine Apple Watch Herausforderung, um euch zum Sport zu animieren.

Apple Watch Herausforderung zum Weltfrauentag

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple zu verschiedenen Anlässen eine sogenannte Apple Watch Challenge. Diese dient dazu euch zum Sport zu animieren und gleichzeitig natürlich auch, die eigenen Produkte und Services in den Mittelpunkt zu stellen. Am 08. März eines jeden Jahres wird traditionell der Weltfrauentag begangen. Wie in den vergangenen Jahren auch, veranstaltet Apple an diesem Tag eine begleitende Apple Watch Herausforderung. Die Hürde ist verhältnismäßig niedrig, um die Challenge zu meistern.

Apple schreibt

Zeige am 8. März Deine Unterstützung für die Stärkung von Frauen weltweit. Absolviere mindestens 20 Minuten lang ein beliebiges Training, um diese Auszeichnung zu erhalten. Zeichne deine Zeit mit der Workout-App oder jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

Solltet ihr die Herausforderung meistern, so erhaltet ihr eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die ihr in FaceTime und iMessage verwenden könnt.