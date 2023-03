Sonos hat soeben die neuen Lautsprecher Era 300 und Era 100 vorgestellt (wir berichteten), und begleitend eine weitere Ankündigung gemacht. Sonos unterstützt ab dem 28. März 2023 Apple Music mit 3D-Audio.

Sonos hat bekannt gegeben, dass demnächst 3D-Audio über Apple Music unterstützt wird. Dies ist eine bedeutende Erweiterung des Angebots des Sound Erlebnisses. Ab dem 28. März 2023 können Sonos Kunden 3D-Audio auf Apple Music erleben.

„Es ist eine aufregende Zeit in der Musikbranche, da 3D-Audio – und die damit einhergehende Kreativität der Künstler:innen – stetig wächst,“ so Giles Martin, Grammy-prämierter Produzent, Songwriter, Komponist und VP Sound Experience bei Sonos. „Sonos fokussiert sich weiterhin auf die Sound Experience aller Zuhörer:innen und stellt sicher, dass sie über Apple Music Zugang zu transformativen Erlebnissen wie 3D-Audio mit Dolby Atmos haben, so dass sie mehr von den Inhalten genießen können, die sie lieben.“