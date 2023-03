Am heutigen Abend steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain an. Werden sich die Münchner gegen den Club aus Paris durchsetzen können? Es dürfte bis zur letzten Minute spannend bleiben. Die Partie wird live und exklusiv von DAZN übertragen. Habt ihr Interesse an dem Sport-Streaming-Dienst? Dann haben wir einen verdammt heißen Tipp für euch. Ihr erhaltet aktuell 50 Prozent Rabatt auf das Jahrespaket aus DAZN Standard und waipu.tv Perfect Plus und zahlt monatlich nur 19,99 Euro anstatt 39,99 Euro.

50 Prozent Rabatt auf DAZN + waipu.tv

Heute Abend kommt es zu einem echten Top-Spiel in der Champions League. Der FC Bayern München trifft auf Paris St. Germain. Falls ihr Interesse habt, den Spiel im Live-Stream zu verfolgen, so haben wir einen Tipp für euch.

Spart 180 Euro auf das attraktive Jahrespaket „waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Standard“. Volle 12 Monate nur 19,99 Euro im Monat zahlen Das Paket hat eine Laufzeit von einem Jahr und ist nach Ablauf des Jahres monatlich kündbar. Ihr könnt ein ganzes Jahr waipu.tv Perfect Plus mit mehr als 230 Sendern und den besten Live-Sport mit DAZN zu einem Hammer Kombi-Preis von nur 19,99 Euro im Monat genießen.

In der Tat findet heute Abend nicht nur ein Knaller-Spiel statt, auch der Preis für DAZN + waiput.tv ist verdammt heißt. Ihr spart satte 50 Prozent. Sollte euch der Service nicht überzeugen, könnt ihr zum Ablauf des Jahres problemlos kündigen. Übrigens: Auf DAZN läuft nicht nur die Champions League, ihr könnt auch zahlreiche Spiele der Fußball-Bundesliga und weitere Sport-Ereignisse live verfolgen.

-> Hier geht es zu den 50 Prozent Rabatt auf DAZN + waipu.tv