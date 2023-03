Gerüchten zufolge wird Apple auch in diesem Jahr das Kamerasystem des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verbessern und unter anderem einen verbesserten LiDAR Scanner verbauen. Diese Komponenten sollen von Sony zugeliefert werden.

Bericht: iPhone 15 Pro mit verbessertem LiDAR Scanner

Die Barclays Analysten Blayne Curtis and Tom O’Malley (via Macrumors) haben eine neue Invbestoreneinschätzung veröffentlicht und gehen mit dieser auf das Kamerasystem des kommenden iPhone 15 Pro ein. Glaubt man der Einschätzung, so wird Apple einen verbesserten LiDAR-Scanner bei den kommenden Pro-Modellen verbauen. Profiteur dieser Neuerung soll Sony sein. Es heißt, dass dieser Zulieferer einen Großteil – wenn nicht alle – der Komponenten für den neuen LiDAR Scanner liefern wird.

In der Investoreneinschätzung heißt es

Sony könnte in den diesjährigen Modellen einen Großteil, wenn nicht sogar den gesamten Anteil am LiDAR Scanner übernehmen, wobei das Unternehmen ein Modul, einen VCSEL, einen Empfänger und einen Treiber bereitstellt. Dies wird sich sowohl für LITE als auch für COHR wahrscheinlich negativ auswirken.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple beim iPhone 15 Pro auf einen verbesserten LiDAR-Scanner setzen wird. Auch Analyst Ming Chi Kuo sprach zuletzt davon, dass Sony Lumentum und WIN Semiconductors als exklusiver Lieferant von LiDAR-Scanner-Komponenten für die iPhone 15 Pro-Modelle ablöst. Laut Kuo ist die Lösung von Sony energieeffizienter und könnte dazu führen, dass der LiDAR-Scanner eine verbesserte Leistung bei gleichem Stromverbrauch oder eine gleiche Leistung mit geringerer Auswirkung auf die Akkulaufzeit bietet.

Apple hatte den LiDAR Scanner im Jahr 2020 mit dem iPhone 12 Pro eingeführt. Der LiDAR Scanner kann Lichtentfernungen messen und Tiefeninformationen erfassen. Ein verbesserter LiDAR-Scanner könnte für Augmented-Reality-Apps, Fotos im Nachtmodus und den Autofokus der Kamera von Vorteil sein.