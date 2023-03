In regelmäßigen Abständen lädt Amazon seine Prime-Mitglieder (hier kostenlos Amazon Prime testen) zum Filmabend ein. Auch an diesem Wochenende habt ihr wieder die Möglichkeit, euch zahlreiche Filme für nur 0,99 Euro auszuleihen.

Nur 99 Cents: Zahlreiche Leihfilme für Amazon Prime-Kunden

Amazon lädt zum Filmabend. Genau genommen, handelt es sich nicht nur um einen Abend, sondern gleich um drei Tage. Ab sofort und bis einschließlich Sonntag könnt sich Prime-Kunden bei Amazon zahlreiche Filme zum Preis von nur 99 Cents ausleihen.

Mit an Bord sind zahlreiche Filme aus unterschiedlichen Kategorien, so dass Jung und Alt, Klein und Groß mit Sicherheit den passenden Film finden. Auf den ersten Blick haben wir Adam Black, Chase, Alienoid, Take Down, Tenor, On the Line, November, Peggy, Home for Love und viele mehr entdeckt.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben, so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft übrigens das ganze Wochenende.

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend