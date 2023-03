Apple TV+ hat heute einen Trailer und 12 Künstler vorgestellt, die in der kommenden achtteiligen Serie „My Kind of Country“ von der ausführenden Produzentin Reese Witherspoon und Kacey Musgraves zu sehen sind. „My Kind of Country“ ist eine neue Interpretation einer Country-Musik-Wettbewerbsserie, die verschiedenen Künstlern aus der ganzen Welt eine außergewöhnliche Chance bietet.

„My Kind of Country“ ab 24. März auf Apple TV+

Im ersten Trailer zur kommenden Apple TV+ Serie „My Kind of Country“ erklären die ausführenden Produzenten Kacey Musgraves und Reese Witherspoon, warum sie sich entschlossen haben, in die Welt der Reality-Gesangswettbewerbe einzusteigen.

„Als wir vor langer Zeit zusammenkamen, sprachen wir darüber, dass Country-Musik Menschen nicht einschränken sollte, sondern dass sie Türen öffnen sollte … es ist Musik, die aus der ganzen Welt kommt“, sagt Witherspoon in der zweiminütigen Vorschau. „Der Bluegrass, der Folk, der Gospel. Es gibt so viele Fäden, die durch die Country-Musik verwoben sind“, fügt Musgaves hinzu.

Jeder Scout hat eine Reihe von aufstrebenden Künstlern ausgewählt, die ihrer Meinung nach das gewisse Etwas haben, und sie nach Nashville eingeladen, um ihren einzigartigen Sound zu präsentieren. In der Show treten 12 Kandidaten gegeneinander an, um der nächste Country-Star zu werden. Es ist eine vielfältige Gruppe von Sängern aus aller Welt, die versucht, die Country-Stars Jimmie Allen, Mickey Guyton und Orville Peck zu beeindrucken.

Der Gewinner des Wettbewerbs wird von Apple mit einer „lebensverändernden“ Erfahrung belohnt, zu der auch eine weltweite Präsenz auf den Plattformen Apple TV+ und Apple Music gehört.

„My Kind of Country“ startet am 24. März auf Apple TV+.

Hier der Trailer: