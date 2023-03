Wir nutzen den heutigen Freitag und blicken in guter alter Traditionell kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Ab sofort steht die Real Madrid Dokumentation „Real Madrid: Until The End“ auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

„Real Madrid: Until The End“ startet auf Apple TV+

Ende Februar angekündigt. startet am heutigen 10. März die Real Madrid Doku „Real Madrid: Until The End“ auf Apple TV+.

„Real Madrid: Until The End“ ist eine dreiteilige Serie, die zum allerersten Mal überhaupt einen Blick hinter die Kulissen des legendären Fußballvereins wirft, um einen Einblick in die erstaunliche Saison 2021–2022 zu geben. Angetrieben von ihren glühenden Fans trotzen sie den Widrigkeiten und Skeptikern auf ihrem Weg zu einem der denkwürdigsten Endergebnisse in der Fußballgeschichte, dem 14. Champions-League-Titel.

Die Doku über den spanischen Fußball-Club unterstreicht noch einmal Apples Sport-Engagement, der letzten Wochen und Monate. Im vergangenen Monat startet die Major League Soccer exklusiv in der Apple TV-App und zudem stehen zahlreiche Sport-Dokus und -Serien auf Apple TV+ bereit. Dabei denken wir unter anderem an „Make or Break“, „They Call Me Magic“, „The Long Game: Bigger Than Basketball”, „Underrated“ und „The Dynasty“. Darüberhinaus ist eine Doku über den 7-fachen Formel 1 Champion Lewis Hamilton in Arbeit.

Zur Einstimmung auf die Real Madrid Doku haben wir euch den offiziellen Trailer eingebundenen, mit dem euch David Beckham in die Dokumentation einführt.