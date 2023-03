Knapp einen Monat müssen sich Super Mario Fans noch gedulden, bis der „Der Super Mario Bros. Film“ am 05. April in den Kinos startet. Vorab gibt es nun den finalen Trailer, der euch einen Einblick verleiht, was euch Anfang April erwartet.

Es ist Mar10 Day: finaler Trailer zum „Der Super Mario Bros. Film“ ist da

Mittlerweile gibt es für fast alles einen „besonderen Tag“, auch für Super Mario. Denn, abgeleitet von der englischen Schreibweise dieses Tages im Kalender, wurde aus „March, 10th“ der MAR10 DAY. Die Fans des schnauzbärtigen Klempners, seiner Freunde, Widersacher und natürlich ihrer einzigartigen Abenteuer zelebrieren diesen Tag mit großer Begeisterung.

Dies hat sich auch Nintendo seit Jahren zu eigen gemacht und erfreut die Spielenden mit witzigen Marketinggags und Goodies. So übernahmen 2018 die charakteristischen Mario Karts Google Maps und führten die Nutzenden des Navigationsdienstes an das gewünschte Ziel.

Am diesjährigen Mar10 DAY präsentieren Universal Pictures, Nintendo und Illumination den finalen Trailer zu Der Super Mario Bros. Film. Und als wäre das nicht schon genug, startet heute auch der Vorverkauf für das mit Begeisterung erwartete Animationsabenteuer, das ab Mittwoch, dem 5. April in den deutschen Kinos anlaufen wird.

Basierend auf den Mario-Videospielen von Nintendo lädt die so actiongeladene wie abgedrehte Animationskomödie das Publikum in ein lebendiges und fantastisches Universum ein, wie es das Kino noch nie zuvor gesehen hat.

Bei unterirdischen Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung werden die Brooklyner Klempner Mario und Luigi plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen daraufhin in einer magischen neuen Welt. Als die Brüder dort getrennt werden, begibt Mario sich auf eine gigantische Reise, um Luigi zu finden. Mit der Unterstützung des Pilzkönigreichbewohners Toad und dank eines Trainings von Princess Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilzkönigreiches, entdeckt Mario dabei ungeahnte Kräfte in sich.

Fun Fact: Mario kam durch einen Zufall zu seinem Namen. Mitarbeitende im Lager von Nintendo of America stellten eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Jumpman und ihrem damaligen Vermieter fest – der Mario hieß. Und so erhielt Jumpman seinen neuen Namen: „Mario“.