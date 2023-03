Wir ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir immer freitags auf die Neuheiten von Apple Arcade. Nachdem wir heute Vormittag bereits unser Augenmerk auf Apple TV+ und die Neuheiten auf Apples Video-Streaming-Plattform geworfen haben, geht es nun mit Apples Spiele-Abo-Plattform weiter. Einen komplett neuen Spieletitel gibt es in dieser Woche nicht (kommende Woche geht es mit Spiel Osmos weiter), stattdessen möchten wir euch auf spanende Updates und neue Inhalte aufmerksam machen, die im Laufe dieses Monats zu verschiedenen Spielen freigegeben werden. So hat unter anderem NBA 2K23 ein umfangreiches Update erhalten.

NBA 2K23 erhält großes Update

Rechtzeitig zur Endphase der NBA-Saison bringt das kürzlich erschienene große Update für NBA 2K23 Arcade Edition von 2K aktualisierte NBA-Teams, Team-Trikots und den Release von zehn weiteren „Beste aller Zeiten“-NBA-Spieler: Vince Carter, Paul Pierce, Hakeem Olajuwon, Gary Payton, Lebron James, Anthony Davis, Donovan Mitchell, Paul George, Chris Paul und Joel Embiid. Hier findet ihr die NBA 2K23 Arcade Edition auf Apple Arcade.

Spannende Updates und neue Inhalte für verschiedene Spiele

Im Laufe des Monats gibt es spannende Updates für beliebte Spiele im Apple Arcade Katalog, darunter neue Rezepte zum japanischen Frühlingsfest (Matsuri) und Anpassungsoptionen in Cooking Mama: Cuisine!, noch mehr neue Story-Levels (Nixie Sectors 1-5) in Jetpack Joyride 2 und ein neuer Schwierigkeitsgrad „Legend“ für Einzelspieler in Warped Kart Racers.

Zu den weiteren Spielen, die diesen Monat neue Inhalte erhalten, gehören Dead Cells+, Football Manager 2023 Touch, Mini Motorways, Temple Run: Puzzle Adventure, Castle Crumble, LEGO Star Wars: Castaways und viele mehr.