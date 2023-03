Am gestrigen Freitag fand die Apple Aktionärsversammlung 2023 statt. Genau wie in den vergangenen Jahren und somit zum dritten Mal in Folge hatte Apple zu einer virtuellen Veranstaltung geladen. Interessanterweise traten die Apple Führungskräfte dabei als Memojis auf.

Eine vorläufige Auszählung der Stimmen zeigte, dass die vier Anträge, die Apple eingereicht hatte, von den Aktionären durchgewunken wurden. Fünf Einzelanträge von Aktionären wurden hingegen durch die Aktionärsversammlung abgelehnt. Blicken wir etwas detaillierter auf ein paar Entscheidungen.

Tim Cook verzichtet auf Geld

Bereits Anfang dieses Jahres hatte Apple zu verstehen gegeben, dass das Unternehmen Gehaltskürzungen bei Tim Cook und weiteren Führungskrägen im laufenden Jahr plant. So möchte das Unternehmen vermutlich der Kritik von Großaktionären an der Gehaltsstruktur entkräften.

Anstatt 99 Millionen Dollar, wie im Jahr 2022, wird Apple CEO Tim Cook im laufenden Jahr rund 49 Millionen Dollar verdienen. Damit verzichtet er auf mehr als 40 Prozent. Dabei soll die Vergütung der Führungskräfte stärker an der Gesamtleistung des Unternehmens gekoppelt werden, so Bloomberg.

China-Politik

Ein Antrag aus Reihen der Aktionäre sah vor, Apple dazu zu bringen, jährlich über seine Abhängigkeit von China zu berichten. Dabei nannte die Aktionärsgruppe China als „seriellen Menschenrechtsverletzer, eine geopolitische Bedrohung und einen Gegner der Vereinigten Staaten“. Dieser Antrag wurde allerdings durch die Aktionärsversammlung abgelehnt. Apple betonte in diesem Zusammenhang, dass sich das Unternehmen für Menschenrechte einsetze und regelmäßig Informationen über seine Geschäfte mit China der US Sicherheitsbehörden melde.

Wahlen des Aufsichtsrates

Auch die Wahlen des Aufsichtsrates standen an. Der gesamte Apple Aufsichtsrat, zu dem Apple Chef Tim Cook, Arthur Levinson, der frühere US-Vizepräsident Al Gore und die Mitbegründerin von BlackRock Inc., Susan Wagner, gehören, wurde wiedergewählt. Ein Apple-Aktionär hatte die Entfernung von Gore und Cook gefordert, dieser Antrag wurde allerdings abgelehnt.