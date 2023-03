Heute feiert die dritte Staffel zu „Ted Lasso“ ihre Premiere auf Apple TV+. Genau genommen steht ab sofort die erste Folge zur Apple Original-Serie mit Jason Sudeikis und Hannah Waddingham zur Ansicht bereit.

Ted Lasso: Staffel 3 ist gestartet [Apple TV+]

In den letzten Wochen hatte Apple seine Marketingmaßnahmen rund um Ted Lasso deutlich erhöht. Unter anderem bietet der Hersteller die kostenlose Today at Apple Session „glauben“ in seinen Stores an. Am heutigen Tag ist es endlich soweit. Seit den Morgenstunden steht die erste Folge der dritten Staffel bereit und die beliebte Comedy-Serie geht in die nächste und möglicherweise finale Runde (zumindest ist aktuell nicht bekannt, ob es Staffel 4 geben wird).

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig werden muss, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) navigiert sich als Boss ihrer eigenen PR herum Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz auseinanderzufallen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

Ted Lasso ist ein Phänomen, auf und neben dem Fußballplatz. Selbst diejenigen, die nichts mit Fußball am Hut haben, werden den charismatischen Fußball-Trainer lieben. Nicht ohne Grund konnte die Apple Original-Serie in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen gewinnen, darunter zwei Emmy-Awards.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir werden die dritte Staffel von Ted Lasso in jeden Fall mitverfolgen. Zur Einstimmung haben wir euch den deutschen Trailer eingebunden.