Apple stellt in regelmäßigen Abständen nicht nur Firmware-Updates für iPhone, iPad und Mac zur Verfügung, sondern veröffentlicht auch von Zeit zu Zeit Firmware-Updates für sein Zubehör. Auch diese will vorab getestet werden und so steht ab sofort die Apple Studio Display Firmware 16.4 Beta 4 als Download bereit.

Apple Studio Display: Firmware 16.4 Beta 4 ist da

Einen kleinen Nachtrag haben wir noch für euch. Nachdem Apple gestern und vorgestern die Beta 4 zu iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4 sowie tvOS 16.4 und HomePod Software 16.4 veröffentlicht hatte, steht ab sofort auch die Beta 4 zur Apple Studio Display Firmware 16.4 für eingetragene Entwickler als Download bereit,

Die Installation der neuen Studio Display Beta-Firmware ist recht simpel. macOS Ventura 13.3 vorausgesetzt, installiert ihr die neue Beta für das Apple Studio Display am Mac über Systemsteuerung -> Softwareupdate.

Während der bisherigen Beta-Phase sind keine Neuerungen zur Apple Studio Display Firmware 16.4 aufgetaucht. Von daher gehen war davon aus, dass Apple ausschließlich unter der Haube arbeitet, Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert.