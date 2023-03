Apple nutzt den heutigen Abend, um die Beta 4 zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 auf den eigenen Servern zu platzieren. Damit haben eingetragene Entwickler ab sofort die Möglichkeit, sich wieder ein Stück weit intensiver mit dem kommenden X.4 Update auseinanderzusetzen.

Apple veröffentlicht Beta 4 zu iOS 16.4 & iPadOS 16.4

Im Laufe des Februars hatte Apple die Beta-Phase zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 eröffnet. Am heutigen Tag erreichen wir die Beta 4. Damit bewegen wir uns wieder ein wenig auf die finale Version zu. Am einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone oder iPad über Einstellungen -> Softwareupdate. Hierbei gilt zu beachten, dass ihr das passende Beta-Profil installiert habt oder euer Gerät über die Apple ID mit einem kostenpflichtigen Entwicklerkonto verbunden ist (die zuletzt genannte Möglichkeit steht mit der Beta 1 zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 zur Verfügung).

Ohne wenn und aber handelt es sich um ein größeres Update mit verschiedenen neuen Funktionen und Verbesserungen. Wir denken unter anderem an neue Emojis, Safari Web Push-Benachrichtigungen, das erneute Upgrade der neuen HomeKit-Architektur, Verbesserungen bei der Podcasts-App und mehr. Hier, hier, hier und dort findet ihr die Neuerungen.

So langsam aber sicher biegen wir auf die Zielgerade der Entwicklung von iOS 16.4 und iPadOS 16.4 ein. Wir können uns mittlerweile gut vorstellen, dass die jeweils finale Version Ende März freigegeben wird.

Update 18:55 Uhr: Die Beta 4 zu watchOS 9.4 und macOS 13.3 steht auch bereit. Bereits gestern erschien die Beta 4 zu tvOS 16.4 und HomePod Software 16.4.