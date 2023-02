Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 1 zu iOS 16.4, iPadOS 16.4 und Co. veröffentlicht. Nachdem wir in den letzten Wochen schon auf die neue Vorabversion gewartet hatten, war es gestern endlich soweit. Eingetragene Entwickler haben seitdem die Möglichkeit, die iOS 16.4 Beta 1 zu installieren und das kommende X.4 Update auf Herz und Nieren zu testen. Wie es scheint, handelt es sich bei iOS 16.4 um ein großes Update mit einer Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen. Zumindest sind seit der Freigabe schon zahlreiche neue Features bekannt geworden.

iOS 16.4: Das ist neu

Neue Emojis

Für gewöhnlich verpasst Apple im Frühjahr eines jeden Jahres seinen Betriebssystemen neuen Emojis. iOS 16.4 enthält die neuen Unicode 15 Emojis, die im September 2022 genehmigt wurden. Zu den neuen Emojis gehören ein sich schüttelnder Kopf, ein rosa Herz, blaues Herz, graues Herz, Esel, Elch, schwarzer Vogel, Gans, Flügel, Qualle, Hyazinthe, Erbsenschote, Ingwer, Fächer, Kamm, Flöte, Maracas und eine Reihe von Links und nach rechts gerichtete Emojis (z.B. ein „Halt-Stopp-Zeichen“).

Safari Web Push-Benachrichtigungen auf dem iPhone und iPad

Im Juni 2022 hatte Apple zur WWDC eine neue Funktion namens „Safari Web Push-Benachrichtigungen“ für das iPhone und iPad angekündigt. Diese Neuerung wird nun mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 umgesetzt. Webseiten, die auf dem iPhone und ipad zum Homescreen als Web-App hinzugefügt werden, können Web Push-Benachrichtigungen verschicken, genau wie beim Mac.

Fokus-Unterstützung für Web Push-Benachrichtungen

Benachrichtigungen für Web-Apps auf dem Startbildschirm können in Focus integriert werden, sodass sie in Tageszusammenfassungen eingefügt werden können, und es gibt Optionen zum Konfigurieren, wo und wie die Web-Benachrichtigungen empfangen werden.

Hinweise an Web-Apps-Icons

Zum Startbildschirm hinzugefügte Web-Apps können Hinweise anzeigen, um Benutzer auf Warnungen und Benachrichtigungen aufmerksam zu machen, genau wie bei „normalen“ Apps. Die sogenannten Badges werden angezeigt, nachdem ein Benutzer die Erlaubnis erteilt hat, Benachrichtigungen zuzulassen, wobei Web-Apps die aktuelle Badge-Anzahl anzeigen.

Dritt-Anbieter-Browser können Webseiten zum Homescreen hinzufügen

Dritt-Anbieter-Browser, wie z.B. Chrome, können unter iOS 16.4 Webseiten über das Teilen-Menü zum Homescreen hinzufügen. so Macrumors. Dies funktioniert aktuell nur mit Safari.

Neue Beta-Optionen

Mit den iOS 16.4- und iPadOS 16.4-Betas können diejenigen, die beim Apple-Entwicklerprogramm registriert sind, Entwickler-Betas direkt über den Abschnitt „Softwareupdate“ in der Einstellungen-App aktivieren.

Upgrade der HomeKit-Architektur

Mit iOS 16.2 veröffentlichte Apple eine neue HomeKit-Architektur. Das Update lief allerdings ziemlich unrund, so dass sich die Verantwortlichen dazu entschlossen hatten, das Upgrade zurückzuziehen. Zwischenzeitlich wurde unter der Haube nachgebessert und es wurden Fehler beseitigt, so dass das Upgrade der HomeKit-Architektur mit iOS 16.4 zurückkehrt.

Podcasts

Apple hat verschiedene Änderungen und Verbesserungen an der Podcasts-App vorgenommen. Der Zugriff auf die Kanäle ist im Abschnitt „Mediathekt“ verfügbar, und mit „Als Nächstes“ könnt ihr ab sofort Episoden fortsetzen, gespeicherte Episoden starten und Episoden entfernen, die ihr überspringen möchtet.

Für CarPlay gibt es jetzt eine Option, um mit „Als Nächstes“ dort weiterzumachen, wo ihr bei einem Podcast aufgehört habt. Neue Podcasts könnt ihr in Entdecken finden

Apple Music Profile

Es gibt jetzt eine prominente Schaltfläche für den Zugriff auf euer Profil in der Apple Music App, die den Zugriff auf die Profileinstellungen erleichtert.

Hinweise auf Apple Music Classical gibt es übrigens nicht.

Apple Care Überblick

In der Einstellungen-App gibt es unter Allgemein -> Info eine aktualisierte Übersicht über eure „Abdeckung“. Dort seht ihr die Garantieabdeckung für euer iPhone und verbundene Geräte, wie z.B. Apple Watch und AirPods.

Kurzbefehle

Es gibt Optionen in Kurzbefehle zum Erstellen von Workflows, die den Bildschirm eines Geräts sperren und das ständig eingeschaltete Display steuern, sowie eine Option zum automatischen Aktivieren oder Deaktivieren von Stage Manager auf dem „iPad“. Apple hat auch eine Option hinzugefügt, mit der Siri Benachrichtigungen als Aktion ankündigen kann, die in einen Kurzbefehl integriert werden kann.

iMessage und Mastodon

Mastodon-Links in iMessage erhalten nun eine Vorschau.

5G in der Türkei

Apple aktiviert mit dem Update auf iOS 16.4 5G für die Türkei.

Tipps-App

Die Tipps-App zeigt jetzt Benutzerhandbücher für das „iPhone“ und andere Geräte an, die ihr möglicherweise mit einem iPhone verwendet, einschließlich Apple Watch, AirPods und HomePod. In früheren Versionen von iOS bot die Tipps-App nur das iPhone-Benutzerhandbuch an.

Fokus

Es gibt einen Filter für das Always-On-Display, der für einen Fokusmodus aktiviert werden kann.

5G Standalone für T-Mobile USA

9to5Mac weiß zu berichten, Besitzer eines iPhone mit 5G, die T-Mobile USA verwenden, eine neue 5G-Option aktivieren können, mit der sie sich mit dem 5G-Standalone-Netzwerk des Netzbetreibers verbinden können. Damit sind theoretische Geschwindigkeiten von bis zu 3Gb&s möglich.

Genaueres Timing der Satellitenverfügbarkeit für Notfall-SOS

Für die Funktion Notfall SOS über Satellit wird Apple die Nutzer nun genauer darüber informieren, wann der nächste Satellit vorbeizieht. Früher bot Apple die Optionen „Bald verfügbar“ und „In X verfügbar“ für die Funktion an, gibt jetzt jedoch spezifische Zeitpläne für Stunden und Minuten an.

Nächster Satellit verfügbar in [x]Stunde(n) und [x]Minute(n)

Nächster Satellit verfügbar in [x]Stunde(n)

Nächster Satellit verfügbar in [x]Minute(n)

Nächster Satellit in weniger als 1 Minute verfügbar

In der Tat hält Apple für das kommende X.4 Update eine Vielzahl an Neuerungen. bereit. Bis zur finalen Freigabe werden allerdings noch ein paar Wochen vergehen. Vor April solltet ihr nicht mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 rechnen. Wir können uns gut vorstellen, dass es sich hierbei um das letzte große iOS 16 Update handelt, bevor im Juni ein erster Ausblick auf iOS 17 gegeben wird. Die Freigabe von iOS 17 wird dann vermutlich im September erfolgen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht zukünftig auch noch Updates für iOS 16 geben wird, die Schritte dürften jedoch kleiner werden.

Details zum Stromverbrauch des Always-On-Display

Wie 9to5Mac im Code der iOS 16.4 Beta 1 entdeckt hat, fügt Apple Details zum Batterieverbrauch der das Always-On-Funktion in der Einstellungen-App hinzu. Dies bedeutet, dass Benutzer im Batteriemenü eine neue Kategorie speziell für das Always-On-Display sehen.