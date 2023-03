Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 4 zu tvOS 16.4 veröffentlicht. Gleichzeitig hat die Beta 4 zur HomePod Software 16.4 den Weg auf die Apple Server geschafft. Damit haben eingetragene Entwickler ab sofort eine neue Möglichkeit, sich mit den kommenden X.4 Updates zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht tvOS 16.4 Beta 4

In den letzten Wochen veröffentliche Apple neue Betas zu iOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 und Co. in einem Abwasch. Dieses Mal hat sich Apple zu einer anderen Vorgehensweise entschieden. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 4 zu tvOS 16.4. Von allen anderen Beta-Versionen fehlt aktuell jegliche Spur.

Registrierte Entwickler können das tvOS 16.4-Update herunterladen, indem sie mit Xcode ein Profil auf dem Apple TV herunterladen. In den ersten drei Beta-Versionen zu tvOS 16.4 sind uns keine nennenswerten Neuerungen aufgefallen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht noch ein paar Neuerungen in die finale Version schaffen. Sobald uns die Release-Notes zu tvOS 16.4 vorliegen, werden wir nachberichten.