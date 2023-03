Seit mehreren Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem eigenen 5G-Chip arbeitet. Damit möchte das Unternehmen unabhängig von dem aktuellen Lieferanten Qualcomm werden. Es gab jedoch mehrere Hinweise darauf, dass sich der geplante Übergang verzögern wird. Nun heißt es in einem neuen Bericht, dass mehrere Zulieferer an Apples 5G-Modem-Projekt interessiert sind, um bei der Endmontage des Chips zu helfen.

Produktionspartner für Apples 5G-Modem

Apple verlässt sich auf ein Modem von Qualcomm, das iPhones und iPads die Verbindung zu Mobilfunknetzen ermöglicht. Zuvor bezog Apple die Mobilfunk-Chips auch von Intel. Letzterer konnte sein 5G-Modem jedoch nicht rechtzeitig entwickeln. Dies zwang Apple, seinen damaligen Rechtsstreit mit Qualcomm zu beenden und einen mehrjährigen Lizenz- und Chipsatzliefervertrag zu unterzeichnen.

Ein eigenes 5G-Modem soll die Lösung sein und Apples Abhängigkeit von Qualcomm minimieren. Letzten Monat sagte Qualcomm-CEO Cristiano Amon, er erwarte, dass Apples 5G-Modem im Jahr 2024 fertig sei, aber Bloombergs Mark Gurman berichtete, dass es bis zu drei Jahre dauern könnte, bis Apple vollständig von Qualcomm abrückt.

Während der hauseigene Mobilfunk-Chip wahrscheinlich von Apples Herstellungspartner TSMC gefertigt wird, könnte die Chip-Endmontage von anderen Zulieferern übernommen werden. Die taiwanesische Publikation DigiTimes berichtete heute, dass ASE Technology und Amkor Technology um die Übernahme dieser Arbeit „konkurrieren“. Die beiden Unternehmen haben bereits Erfahrung mit der Weiterverarbeitung von Qualcomms Modem-Chips, heißt es in dem Bericht.

Es ist unklar, wie der Apple-Chip im Vergleich zu den Modems von Qualcomm abschneidet, aber der Wechsel zu einem hauseigenen Design wird wahrscheinlich die Produktionskosten von Apple im Laufe der Zeit senken. In der Zwischenzeit werden alle iPhone 15 Modelle voraussichtlich mit dem Snapdragon X70 Modem von Qualcomm ausgestattet sein. Laut Qualcomm kann der Snapdragon X70 eine Downlink-Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s und eine Upload-Spitzengeschwindigkeit von 3,5 Gbit/s erreichen und ist dennoch dank seiner 5G PowerSave Gen 3-Technologie bis zu 60 % energieeffizienter. Das Modem bietet auch Unterstützung für globales 5G Multi-SIM und Dual-SIM Dual Active.