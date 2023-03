Spotify kündigte seine Pläne zur Einführung eines neuen HiFi-Angebots erstmals im Februar 2021 an. Ursprünglich sollte die Möglichkeit, Musik in nicht komprimierter HD-Qualität zu streamen, „in ausgewählten Märkten“ bis Ende 2021 erfolgen. Wie Nutzer des Dienstes jedoch feststellen mussten, blieb die Einführung aus, während andere Dienste wie Apple Music und Amazon Music ihren High-Fidelity-Sound erfolgreich eingeführt haben. Nun hat sich Spotifys Co-President Gustav Söderström in einem Interview zur verpassten Einführung des Features geäußert.

Spotify spricht über Lossless-Option

Vor mehr als zwei Jahren versprach Spotify die Einführung eines HiFi-Tiers für Nutzer, die das bestmögliche Musikerlebnis haben wollten. Damals bot nur Tidal eine so hohe Klangqualität zu einem hohen Preis an, aber die viele Nutzer gingen davon aus, dass Spotify das Streaming mit höherer Klangqualität einem noch größeren Publikum zugänglich machen würde.

Während das Unternehmen mit Verzögerungen zu kämpfen hatte, ging Apple voran und kündigte Mitte 2021 nicht nur die Unterstützung von High-Res Lossless- und Spatial Audio-Songs an, sondern auch alle diese Funktionen ohne zusätzliche Kosten. Dann folgten schließlich Amazon Prime und Deezer.

Die Prioritäten lagen bei Spotify jedoch an anderer Stelle. In diesen zwei Jahren hat das Streaming-Unternehmen auf Original-Podcasts gesetzt, mehr personalisierte Erlebnisse geschaffen und die App neu gestaltet. Auf eine HiFi-Version des Dienstes warteten die Nutzer vergebens. Abgeschrieben hat das Unternehmen das Feature jedoch nicht.

In einem Interview mit The Verge sprach Spotifys Co-Präsident, Gustav Söderström, nun über die Zukunft von HiFi.

„Wir haben es angekündigt, aber dann hat sich die Branche aus einer Reihe von Gründen verändert“, sagte Söderström in der neuesten Folge von Decoder. „Wir werden es tun, aber wir werden es so tun, dass es für uns und für unsere Hörer Sinn ergibt. Die Branche hat sich verändert, und wir mussten uns anpassen.“

The Verge versuchte, einige weitere Details von Söderström zu erfahren, aber er sagte nur: