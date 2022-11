Apple wird im kommenden Jahr bei der iPhone 15 Familie auf 5G-Chips von Qualcomm setzen, so geht es aus aktuellen Informationen von Mark Gurman von Bloomberg hervor. Es heißt, dass Qualcomm einen großen Teil der Modemchips für Apple Geräte im Jahr 2023 bereitstellen wird.

Bloomberg: iPhone 15 mit 5G-Chip von Qualcomm

Wir erinnern uns. Im November 2021 gab Qualcomm zu verstehen, dass das Unternehmen im Jahr 2023 rund 20 Prozent der Apple Modemchip zur Verfügung stellen wird. Dies implizierte, dass Apple ab kommenden Jahr eigene 5G-Chips in seinen iPhone-Modellen verbauen wird. In der Tat arbeitet Apple an einem eigenen 5G-Chip für seine Geräte, allerdings scheint es, also ob diese im kommenden Jahr noch nicht bereitstehen werden.

Dies ist nicht der erste Bericht, der davon spricht, dass sich Apples eigener 5G-Chip verzögert. Auch Analyst Ming Chi Kuo sprach im Sommer davon, dass Apples 5G-Chip noch nicht fertig ist und der Hersteller aus Cupertino auch im kommenden Jahr auf Qualcomm setzen wird. Kuo gab damals zu verstehen, dass die Entwicklung ins Stocken geraten sei, grundsätzlich jedoch weitergehe.

Der Lizenzvereinbarung mit Qualcomm ging eine Rechtsstreit voraus. Apple und Qualcomm stritten über die Rahmenbedingungen und Lizenzgebühren. Schlussendlich konnte man sich einigen und einen mehrjährigen Vertrag abschließen. Seitdem setzt Apple auf 5G-Chips von Qualcomm. Allerdings dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Apple den Wechsel auf eigene Chips bekannt gibt.