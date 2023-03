In dieser Woche läuft es auf Apple TV+ etwas anders bei den Neuveröffentlichungen. Normalerweise startet neuen Original-Serien & -Filme immer freitags auf Apples Video-Streaming-Plattform. „Ted Lasso – Staffel 3“ startete allerdings schon am Mittwoch, am heutigen Freitag folgen „Extrapolations“ und „Monster Factory“.

Apple TV+: „Extrapolations“ ist da

Das Warten hat ein Ende. Vor über drei Jahre tauchten die ersten Gerüchte zur Apple Original-Serie „Extrapolations“ auf, am heutigen Tag debütiert diese auf Apple TV+.

„Extrapolations“ ist eine aufregende limitierte Serie, die eine nahe Zukunft vorstellt, in der die chaotischen Auswirkungen des Klimawandels in unser tägliches Leben eingebettet sind. Acht miteinander verwobene Geschichten über Liebe, Arbeit, Glauben und Familie aus der ganzen Welt werden die intimen, lebensverändernden Entscheidungen untersuchen, die getroffen werden müssen, wenn sich der Planet schneller verändert als die Bevölkerung. Jede Geschichte ist anders, aber der Kampf um unsere Zukunft ist universell. Sind wir mutig genug, die Lösung für unser eigenes Verderben zu werden, bevor es zu spät ist?

Ab sofort stehen die ersten drei Episoden zur Serie über den Klimawandel auf Apple TV+ bereit. Bis zum 21. April 2023 folgen immer freitags neue Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Monster Factory“ startet auf Apple TV+ – Doku über Wrestler

„Monster Factory“ wurde erst Anfang März von Apple bestätigt, am heutigen Tag feiert diese bereits ihre Premiere. Bei dieser Apple Original-Serie handelt es sich um eine neue Doku über aufstrebende professionelle Wrestler.

„Monster Factory“ ist die Geschichte von Außenseitern in einer Wrestling-Schule am Rande einer düsteren Fabrikstadt in New Jersey, die mit der Hilfe ihres harten, aber liebevollen Trainers um ihren großen Durchbruch als professionelle Wrestler kämpfen. Kleiner Einblick gefällig? Dann werft einen Blick auf den Trailer.