Bevor Apple im vergangenen Jahr das iPhone 14 Lineup vorstellte, gab es Gerüchte, dass das Unternehmen den Preis für die neuen Modelle aufgrund von Problemen in der Lieferkette und der Inflation erhöhen würde. Auch wenn es in mehreren Ländern zu der befürchteten Preiserhöhung kam, konnte Apple in den USA den alten Verkaufspreis halten. Doch nun gibt es erneut Stimmen, die eine Preiserhöhung vorhersagen – und zwar für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Das nächste iPhone Pro könnte teurer werden

Wie MacRumors berichtet, geht der Analyst Jeff Pu davon aus, dass die iPhone 15 Pro Modelle eine Preiserhöhung erfahren werden. Grund dafür sind verschiedene Gerüchte über Hardware-Upgrades, darunter ein Titanrahmen, Solid-State-Tasten mit haptischem Feedback durch zusätzliche Taptic Engines, ein A17 Bionic-Chip, mehr Arbeitsspeicher, ein Periskop-Objektiv für einen stärkeren optischen Zoom beim Pro Max-Modell und mehr.

Es ist bereits das zweite Mal, dass über eine Preiserhöhung für die iPhone 15 Pro Modelle spekuliert wird, nachdem bereits im Januar eine unbelegte Meldung auf der chinesischen Social-Media-Webseite Weibo aufgetaucht war. Es bleibt abzuwarten, ob Apple letztendlich die Preise für die Geräte anhebt.

In den USA beginnt das Pro-Modell seit der Veröffentlichung des iPhone X im Jahr 2017 bei 999 US-Dollar, während das Pro Max seit der Einführung des iPhone XS Max im darauffolgenden Jahr bei 1.099 US-Dollar beginnt. Außerhalb der USA hat Apple die Preise für iPhones in den letzten Jahren mehrfach erhöht, vor allem aufgrund von Währungsschwankungen. Eine Preiserhöhung in den USA würde voraussichtlich auch eine Auswirkung auf den Verkaufspreis in anderen Ländern haben.

Eine Preiserhöhung in den USA ist angesichts der überdurchschnittlichen Inflationsraten plausibel. Apple hat es geschafft, die Startpreise für sechs Generationen von Pro-Modellen in Folge unverändert zu halten, aber die Preise werden wahrscheinlich irgendwann steigen müssen, damit das Unternehmen seine Gewinnmargen aufrechterhalten kann. Es ist unklar, ob das Standard-iPhone 15 und das iPhone 15 Plus ebenfalls eine Preiserhöhung gegenüber dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus erfahren werden, die bei 799 US-Dollar bzw. 899 US-Dollar beginnen.