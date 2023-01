Der Analyst Ming-Chi Kuo bekräftigt seine Prognose, dass die iPhone 15 Pro-Modelle keine physischen Lautstärke- und Einschalttasten haben werden. Stattdessen sollen Solid-State-Tasten zum Einsatz kommen. Er fügt hinzu, dass andere High-End-Geräte in Zukunft folgen könnten, wenn die Änderung gut angenommen wird. Vermutlich würde dann auch das iPad Pro und vielleicht die Apple Watch Ultra folgen.

Im Oktober 2022 sagte Kuo erstmals, dass die Lautstärketaste und die Einschalttaste der Pro-Editionen der iPhone 15-Reihe nicht länger aus physischen Tasten bestehen werden. Er verglich sie mit dem Home-Button des iPhone SE 2, der sich nicht hineindrücken lässt, aber ein taktiles Feedback gibt, um den Druckpunkt zu imitieren.

Jetzt wiederholt Kuo hauptsächlich dieselbe Information, gibt aber zusätzlich an, dass sie von seiner jüngsten Lieferketten-Umfrage bestätigt wurde. Zum ersten Mal verraten Kuos Quellen auch, dass Cirrus Logic einer „der Hauptgewinner“ von Apples Vorhaben sein wird. Der Hersteller zeigt sich für die Taptic-Engine-Controller-ICs verantwortlich. Kuo schreibt unter anderem auf Twitter:

Cirrus Logic is the primary winner for canceling physical buttons and the change to adopt solid-state buttons on the 2H23 high-end iPhone 15 models. https://t.co/CNfZOYwRXn

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023