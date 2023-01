Microsoft nutzt den heutigen Tag, um mit Microsoft 365 Basic ein neues Abo-Modell für Einsteiger vorzustellen. Microsoft 365 Basic ist für 2 Euro pro Monat oder 20 Euro pro Jahr ab dem 30. Januar weltweit verfügbar.

Microsoft 365 Basic: neues Abo-Modell für Einsteiger

Microsoft 365 Single und Microsoft 365 Family kennen wir bereits. Der Unterschied dieser beiden Abos liegt in der Anzahl der Nutzer, die Zugriff auf den Service erhalten. Nun wurde Microsoft 365 Basic angekündigt.

Mit Microsoft 365 Basic stellt Microsoft ein neues Abo-Modell vor, welches die Vorteile eines Premium-Abonnements zu einem günstigen Preis verfügbar macht. Zu Beginn wird Microsoft 365 Basic wesentliche Features wie einen 100 GB Cloud-Speicher, werbefreie und sichere E-Mails mit Outlook sowie Zugang zu Support-Experten für Microsoft 365 und Windows 11 enthalten. Im Laufe dieses Jahres planen das Unternehmen, Microsoft 365 Basic mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen zu erweitern. Dazu gehören Ransomware-Recovery und kennwortgeschützte Freigabe-Links in OneDrive.

Microsoft 365 Basis ist ab dem 30. Januar für 2 Euro pro Monat bzw. 20 Euro pro Jahr verfügbar. Während die meisten Funktionen weltweit am 30. Januar verfügbar sein werden, folgen die erweiterten Sicherheitsfunktionen von OneDrive für Microsoft 365 Basic-Abonnements erst später in diesem Jahr.

Microsoft 365-App: Demnächst für Windows und Smartphones

Im selben Atemzug hat Microsoft angekündigt, dass mit der neuen Microsoft 365-App Nutzer alle Programme in einer Anwendung haben. Microsoft hat der Office-App ein neues Aussehen, einen neuen Namen und ein neues Symbol gegeben, indem man Office.com, die mobile Office-App und die Office-App für Windows in die neue Microsoft 365-App mit noch mehr Funktionen integriert hat. Mit dieser App könnt ihr von jedem Gerät aus schnell auf Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und mehr an einem Ort zugreifen. Um den Überblick über Aufgaben zu behalten, erhaltet ihr Empfehlungen, was als nächstes erledigt werden muss, und können dort weitermachen, wo sie aufgehört haben – auf dem Desktop, im Web oder in der mobilen App.

Die Microsoft 365-App ist ab sofort online unter Microsoft365.com und noch in diesem Monat für Windows und für Mobiltelefone bei Google Play und im Apple App Store verfügbar.