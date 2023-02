Intern dürfte Apple die Hardware-Spezifikationen für die iPhone 15 Familie längst festgelegt haben. Nur wenn größere Probleme auftauchen, dürfte der Hersteller noch einmal Hand anlegen und Modifikationen vornehmen. Gerüchten zur Folge wird Apple bei den iPhone 15 Modellen Verbesserungen beim RAM einfließen lassen. So sollen die Pro-Modelle über 8GB Arbeitsspeicher verfügen.

iPhone 15 Pro soll 8GB RAM erhalten

Trendforce berichtet, dass Apple Verbesserungen beim RAM der iPhone 15 Familie vornimmt. Demnach sollten die die Kapazität und die Spezifikationen des Arbeitsspeichers der iPhone 15 Modelle erhöht werden. Dies impliziert, dass Apple mehr Arbeitsspeicher verbaut und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöht.

TrendForce sagte bereits in der Vergangenheit, dass iPhone 15 Pro Modelle wahrscheinlich mit 8 GB RAM ausgestattet sein werden, verglichen mit 6 GB bei den iPhone 14 Pro-Modelle. Das Standard-iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden vermutlich bei 6 GB RAM bleiben, könnten jedoch auf schnelleren LPDDR5-RAM wechseln, wie die iPhone 14 Pro Modelle im letzten Jahr.

Mehr RAM dürfte in erster Linie dem Multitasking zu Gute kommen, indem mehr Apps gleichzeitig im Hintergrund geöffnet werden können. Zusammen mit dem neuen A17-Chip dürfte dies zu einer deutlichen Leistungssteigerung beim den iPhone 15 Pro Modellen führen. Zuletzt hatte Apple den RAM bei den iPhone 12 Pro Modellen auf 6GB erhöht und seitdem bei den Pro-Modellen konstant gehalten.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple die iPhone 15 Familie im September dieses Jahres ankündigen wird.