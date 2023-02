Mit der iOS 16.4 Beta hat das iPhone das neue Menü „Beta-Updates“ in der Einstellungen-App unter Allgemein > Softwareaktualisierung erhalten. Über dieses Menü können Mitglieder des Apple Developer Program iOS-Entwickler-Betas direkt auf einem iPhone aktivieren, ohne ein Konfigurationsprofil von der Apple-Entwickler-Webseite installieren zu müssen. Das bedeutet, dass der Download eines entsprechenden Profils nicht mehr ausreicht, um die Entwickler-Beta installieren zu können.

Das Menü wird nur angezeigt, wenn das iPhone eines Nutzers mit derselben Apple ID angemeldet ist, mit der er sich für das Apple Developer Program angemeldet hat. In zukünftigen iOS-Versionen wird dieses Menü laut Apple die einzige Möglichkeit sein, Entwickler-Betas zu aktivieren. Die bekannten Entwickler-Profile werden mit iOS 17 somit nicht mehr funktionieren.

Apple schreibt zur neuen Funktion:

„Beginnend mit iOS & iPadOS 16.4 beta, sehen Mitglieder des Apple Developer Program eine neue Option, um Entwickler-Betas direkt über die Softwareaktualisierung in den Einstellungen zu aktivieren. Diese neue Option wird automatisch auf Geräten aktiviert, die bereits für das Programm angemeldet sind und auf die neueste Beta-Version aktualisiert werden. Ihr iPhone oder iPad muss mit derselben Apple ID angemeldet sein, mit der Sie sich für das Apple Developer Program registriert haben, um diese Option in den Einstellungen zu sehen. In zukünftigen iOS- und iPadOS-Versionen wird diese neue Einstellung der Weg sein, um Entwickler-Betas zu aktivieren und Konfigurationsprofile werden keinen Zugang mehr gewähren.“