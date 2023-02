Apple hat bestätigt, dass „Meet with App Store Experts“ in die nächste Runde geht. Dabei handelt es sich um ein Programm, welches zur individuellen Unterstützung von Entwickler dient.

Apple kündigt die nächste Runde von „Meet with App Store Experts“ an

In den vergangenen Jahren hat Apple verschiedene Maßnahmen ergriffen, um seiner Entwicklergemeinde unter die Arme zu greifen und diese individuell zu unterstützen. Im Rahmen von „Meet with App Store Experts“ bietet Apple eine Reihe an Live Sessions für Developer, damit diese die neuesten Funktionen des App Stores kennenlernen können. Gleichzeitig können ihre Fragen direkt von Apple Experten beantwortet bekommen. Das zweiwöchige Programm findet zwischen 28. Februar und 13. April 2023 statt.

Die Sessions werden zehn Themenfelder behandeln, darunter auch erstmals die zwei neuen Themen „App Analytics“ und „Game Center“.

Hier finden Mitglieder des Apple Developer Program eine Programmübersicht und können sich ab sofort für Sessions zu folgenden Themenbereichen anmelden:

Measure and improve acquisition with App Analytics

Get started with app discovery and marketing

Use Game Center to boost discovery and engagement

Optimize subscriptions for success: acquisition

Get started with in-app events

Make the most of in-app events

Get started with product page optimization

Make the most of product page optimization

Get started with custom product pages

Make the most of custom product pages

Insgesamt 74 Live Online-Sessions werden weltweit aus 13 Standorten/Zeitzonen angeboten, darunter Toronto, Sydney, Bangkok, Peking, São Paulo, Mexiko-Stadt, London, Seoul, Paris, Tokio, Neu-Delhi, Cupertino und Singapur.

Die kommende Programmrunde baut auf den umfangreichen Ressourcen auf, die Apple Entwickler zur Verfügung stellt, darunter eine Vielzahl von Technologien und Frameworks, interaktive Programme wie Ask Apple, Verbesserungen bei den Preisgestaltungsmöglichkeiten, das App Store Small Business Program und vieles mehr.