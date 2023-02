In den vergangenen Jahren wurde immer deutlich, dass Apple mit der Apple Watch einen immer stärkeren Fokus auf das Thema Gesundheit legt. Erst heute Vormittag konnten wir euch ein Beispiel nennen, wie die Apple Watch einen Nutzer rechtzeitig vor einer gefährlichen Magen-Darm-Blutung gewarnt hat. Nun greift Apple das Thema Apple Watch und Herzgesundheit erneut auf und informiert, wie Forscher mit der Apple Watch neue Grenzen der Herzgesundheit entdecken.

Mit der Apple Watch entdecken Forscher neue Grenzen der Herzgesundheit

Wusstet ihr, dass das Herz eines durchschnittlichen, gesunden Erwachsenen mehr als 100.000 Mal pro Tag schlägt. Das Ganze erfolgt mehr oder weniger unsichtbar und die Apple Watch möchten Anwendern dabei helfen, die Gesundheit ihres Herzens sichtbar zu machen. Mit Funktionen für die Herzgesundheit – darunter Mitteilungen über hohe und niedrige Herzfrequenzen, Cardio Fitness, Mitteilungen über unregelmäßigen Herzrhythmus, die EKG App und das Vorhofflimmern-Protokoll — gibt Apple seinen Nutzern einen sich ständig weiterentwickelnden Überblick über ihre Gesundheit mit umsetzbaren Erkenntnissen.

Seit der Einführung von ResearchKit und CareKit durch Apple im Jahr 2015 haben Forscher, Krankenhausärzte und Entwickler innovative neue Wege gefunden, um eine breite Palette von Erkrankungen zu untersuchen, zu verfolgen und zu behandeln.

Mit einem aktuellen Beitrag im Apple Newsroom geht Apple auf konkreter Beispiele ein, mit der Forscher neue Grenzen der Herzgesundheit mit der Apple Watch entdecken. In einem konkreten Praxisbeispiel sollen die Auswirkungen des Rauchs von Waldbränden auf die Herzgesundheit von Feuerwehrleuten untersucht werden. Kommenden Monat werden Dr. Cheong von der Texas A&M University und Dr. Brian Kim und Dr. Marco Perez der Stanford Medicine damit beginnen, Feuerwehrleute mit der Apple Watch auszustatten, um die Auswirkungen von Waldbrandrauch auf die Herzgesundheit zu untersuchen. Die Waldbrandsaison beginnt im Frühjahr in Texas und im Sommer in Kalifornien, und bis zu 200 Feuerwehrleute in diesen Gebieten werden an der Studie teilnehmen.

Die Studie sieht vor, mit der Apple Watch Herzfrequenz und -rhythmus, Schlaf, Blutsauerstoff, Aktivitätsdaten und mehr zu überwachen. Die Feuerwehrleute werden außerdem einen Luftqualitätsmonitor tragen und Umfragebögen zu Schlaf, Aktivität und Symptomen im Zusammenhang mit Waldbrandrauch ausfüllen.

Klingt in jedem Fall spannend und dieses ist nur ein Beispiel, wie die Apple Watch bei verschiedenen Gesundheitsthemen unterstützend tätig werden kann. In einer weiteren Studie soll die Ursache für ein Vorhofflimmern weiter erforscht werden.