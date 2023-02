In den letzten Tagen deutete es sich bereits ab, nun ist es offiziell. Die Beats Fit Pro lassen sich in Kürze in drei neuen Farben bestellen. Genau genommen, handelt es sich um die drei neuen Farben Wellenblau, Voltgelb und Korallenpink.

Beats Fit Pro in drei neuen Farben erhältlich

Ursprünglich sind die Beats Fit Pro Ende 2021 auf den Markt gekommen. Unser Testfazit zum damaligen Zeitpunkt lautete „sportliche Kopfhörer mit überzeugendem Sound“. Nach wie vor kommen die Beats Fit Pro bei uns beim Sport zum Einsatz. Solltet ihr dieser Tage über die Anschaffung der Beats Fit Pro nachdenken, so stehen euch drei weitere Farboptionen zur Verfügung.

Neben der Kim K Special Edition sowie den Farben Beats Schwarz, Beats Weiß, Hellviolett und Silbergrau könnt ihr die Beats Fit Pro in den neuen Farben Wellenblau, Voltgelb und Korallenpink bestellen. Offizieller Verkaufsstart der neuen Farben ist am Donnerstag (23. Februar 2023).

Apple beschreibt die Beats Fit Pro unter anderem wie folgt

Die Beats Fit Pro haben flexible Wingtips, die sich deinem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. […] Mit zwei unterschiedlichen Hörmodi hast du die Kontrolle über deinen Sound. Active Noise Cancelling (ANC) nutzt Audio-Kalibrierung in Echtzeit, um störende externe Geräusche dynamisch und adaptiv auszublenden und so die Soundausgabe zu optimieren. Wenn du deine Umgebung wahrnehmen möchtest, kannst du einfach in den Transparenzmodus umschalten.

Der Hersteller setzt auf den H1-Chip, „Hey Siri“, bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit (mit dem Ladecase bis zu 24 Stunden), IPX4 Klassifizierung, Schnell-Ladefunktion und mehr.

Der Listenpreis der Beats Fit Pro liegt bei 249,95 Euro. Bei Amazon findet ihr die bisherigen Farben bei knapp 200 Euro.