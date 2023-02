In einem ausführlichen Bericht beleuchtet die Financial Times die Kaufgewohnheiten der sogenannten Generation Z in den USA. Die auch als Gen Z bezeichnete Gruppe umfasst Menschen, die nach 1996 geboren sind. Wie es in dem Bericht heißt, bevorzugt der Nutzerkreis Produkte von Apple – mit deutlichem Vorsprung vor anderen Unternehmen. Der Trend ist auf einen allgemeinen Generationswechsel hin zu Apple-Geräten und vor allem auf einen sozialen Druck zurückzuführen, so der Bericht.

Ein wichtiger Grund für die Beliebtheit des iPhone ist iMessage

Forscher, die Unternehmen zu den Vorlieben der Gen Z beraten, erklärten gegenüber der Financial Times, dass die jüngeren Verbraucher besorgt sind, gesellschaftlich geächtet zu werden, wenn sie kein iPhone besitzen – ein Phänomen, das junge Menschen dazu veranlasst, Apple-Produkte und -Dienstleistungen zu kaufen, was zu einem wachsenden Marktanteil in mehreren Produktkategorien führt.

Die Gruppe macht 34 Prozent aller iPhone-Besitzer in den USA aus, verglichen mit nur 10 Prozent bei Samsung. Bei den älteren Generationen ist die Verteilung zwischen iPhone- und Android-Nutzern relativ ausgeglichen. Die Forscher erklären, dass die Gen Z Kunden von allen Altersgruppen am meisten online sind und bis zu sechs Stunden pro Tag mit ihren Smartphones verbringen. Infolgedessen prägt das Apple-Ökosystem die soziale Entscheidungsfindung, wobei die Bedeutung von iMessage als soziales Signal besonders hervorgehoben wird. So ist in einem Chat anhand der blauen Sprechblase schnell erkennbar, wer ein Apple-Gerät nutzt.

In Europa, wo iMessage weniger verbreitet ist und Android einen größeren Marktanteil hat, ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Eine Untersuchung von Canalys zeigt, dass 83 Prozent der Apple-Nutzer in Westeuropa unter 25 Jahren planen, weiterhin ein iPhone zu verwenden. Mit dem Älterwerden der Gen Z wird sich dieser Trend wahrscheinlich verstärken und den Marktanteil von Apple weiter festigen, so dass es für konkurrierende Unternehmen immer schwieriger wird, neue Kunden zu gewinnen und in den Markt einzudringen.