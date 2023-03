Im Herbst 2022 hat Apple parallel zur Freigabe von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura auch die Unterstützung von Passkeys eingeführt. Um noch einmal auf das Sicherheitsupdates-Feature hinzuweisen, hat der iPhone-Hersteller nun einen kurzen Clip im deutschen YouTube-Kabnal des Unternehmens veröffentlicht.

Apple bewirbt Passkeys unter iPadOS 16 wie folgt

Das Surfen in Safari ist ab sofort noch sicherer mit Passkeys, einer neuen Generation von Anmeldeinformationen, die nicht gefälscht oder weitergegeben werden können und somit sicherer und einfacher zu verwenden sind. Passkeys sind als Ersatz für Passwörter entwickelt worden und nutzen Touch ID oder Face ID für die biometrische Verifizierung sowie iCloud Schlüsselbund für die Synchronisierung über iPad, iPhone und Mac hinweg mit durchgehender Verschlüsselung. Passkeys sind in Zusammenarbeit mit der FIDO Alliance, Google und Microsoft entwickelt worden und funktionieren sowohl in Apps als auch im Internet. Nutzer können sich mit ihrem iPad auf Webseiten oder in einer App auf Geräten, die nicht von Apple sind, anmelden.