Wie 9to5Mac erfahren hat, testet Apple neue Funktionen zur Erzeugung natürlicher Sprache für Siri. Die Technologie mit dem Codenamen „Bobcat“ wird mit der neuesten tvOS 16.4 Beta getestet und soll später auch in den anderen Apple-Betriebssystemen zum Einsatz kommen. Außerdem arbeitet Apple an einem Redesign der macOS TV App.

Siri-Verbesserungen werden in tvOS getestet

Informationen aus der tvOS 16.4 Beta legen nahe, dass Apple ein neues Framework namens „Siri Natural Language Generation“ entwickelt hat, vermutlich um die natürlichen Sprachfähigkeiten des persönlichen Assistenten zu verbessern. Zwar werden die neuen Funktionen zur Spracherzeugung derzeit nur auf dem Apple TV verwendet, Recherchen von 9to5Mac zeigen jedoch, dass der Code für diese Funktionen auch in den Betriebssystemen des iPhone, iPad, Mac, HomePod und Apple TV enthalten ist. Somit liegt es nahe, dass Apple die natürliche Sprachfähigkeit in Zukunft auch auf den anderen Geräten aktiviert.

Vor kurzem berichtete die New York Times, dass Apple-Ingenieure „sprachgenerierende Konzepte“ testen. Generative KI bezieht sich auf Algorithmen, die Inhalte wie Audio, Bilder, Text und Videos erstellen können. Siri hingegen stützt sich derzeit auf eine Datenbank mit bekannten Informationen, ist aber nicht in der Lage, als Antwort auf eine Benutzerfrage etwas zu erstellen. Hierfür muss Siri noch mit einer Eingabeaufforderung gefüttert werden, die bereits in der Datenbank vorhanden ist. Stellt also ein Benutzer Siri eine Frage, die noch nicht in den Code integriert ist, antwortet Siri, dass sie dem Benutzer nicht helfen kann.

Es gibt eine wichtige Sache zu beachten: Der in tvOS gefundene Code gibt keinen direkten Hinweis darauf, dass die Verbesserung der natürlichen Sprache für Siri ein Versuch von Apple ist, mit Google, Microsoft und anderen KI-gestützten Chatbots zu konkurrieren, aber es scheint, dass Apple eine Art Plan hat, die Fähigkeiten von Siri ab tvOS 16.4 zu verbessern. Dies ist im Wesentlichen Apples Art und Weise, seinen ersten Vorstoß in diese Art von KI-Technologie langsam und leise zu testen.

Apple TV App für Mac erhält neue Seitenleiste

Unabhängig von Siris neuen Fähigkeiten zeigt eine genaue Untersuchung der Apple TV App der neuesten macOS Ventura 13.3 Beta Hinweise auf ein neues Design. Demnach gibt es in Zukunft eine zusätzliche Seitenleiste für die Navigation, was die Apple TV App für Mac mit der Version für das iPad in Einklang bringt. Die Seitenleiste erleichtert den Zugriff auf verschiedene Funktionen der TV App.