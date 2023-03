Apple Maps hat in den letzten Jahren viele Upgrades erhalten, insbesondere die 3D-Darstellung von ausgewählten Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen kann sich sehen lassen. Wer die 3D-Modelle nicht mühsam in der Karten-App suchen will, kann sich mit der neuen App „Landmarks: Famous Sights in 3D“ jetzt die Modelle schnell aufs Display holen und bei der Gelegenheit auch die Tag-/Nacht-Ansichten wechseln, eine Gyroskop-Funktion nutzen und mehr.

Sehenswürdigkeiten als 3D-Modelle

Apple hat in iOS 15 unter anderem einen 3D-Globus und 3D-Orientierungspunkte zu Apple Maps hinzugefügt. Die neuen 3D-Modelle zeigen in ausgewählten Städten Sehenswürdigkeiten. So können Nutzer beispielsweise Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue in New York, den Coit Tower in San Francisco, das Dodge Stadium in LA oder auch die Royal Albert Hall in London in Form von imposanten 3D-Nachbauten betrachten. Die Liebe zum Detail bei den 3D-Wahrzeichen reicht bis hin zur farblich korrekten Beleuchtung bestimmter Gebäude. Das 3D-Modell des Philadelphia Museum of Art enthält sogar eine Statue von Rocky.

Apple fügt zwar regelmäßig neue 3D-Modelle in sein Kartenmaterial ein, doch die zugehörige Liste mit den kompatiblen Städten ist leider nicht aktuell. Wer nichts verpassen möchte und bei der Gelegenheit eine komfortable Alternative sucht, greift am besten zu der App „Landmarks: Famous Sights in 3D“.

Die App für iPhone, iPad, Mac und Apple TV zeigt über 300 3D-Objekte aus Apples Karten-App übersichtlich an und bietet dabei einige zusätzliche Optionen, wie den Wechsel zwischen der Tag- und Nachtansicht per Knopfdruck, eine Gyroskop-Funktion und mehr.

Die 3,1 MB große App steht im App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Gyroskop-Funktion kann per In-App-Kauf für 0,49 Euro freigeschaltet werden. Die App setzt mindestens einen A12 bzw. M1 Chip voraus.