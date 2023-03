Ab sofort und zeitlich befristet könnt ihr euch Amazon Music Unlimited für drei Monate komplett kostenlos sichern. Solltet ihr euch aktuell nach dem „richtigen“ Musik-Streaming-Dienst umschauen, so zieht in jedem Fall Amazon Music Unlimited in die engere Auswahl und sichert euch die 3-Gratis-Monate.

Amazon Music Unlimited: holt euch jetzt 3 Monaten gratis

Passend zu Ostern hat Amazon eine neue Amazon Music Unlimited Aktion gestartet. Holt euch drei Monate Amazon Music Unlimited gratis. So habt ihr die Möglichkeit, den Musik-Streaming-Dienst ausgiebig auf Herz und Nieren zu prüfen.

In den Angebotsbedingungen heißt es

Dieses Angebot gilt nur bis zum 28. April 2022. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich eines Gratiszeitraums). Nach Ablauf des 3-monatigen Gratiszeitraums wird der Betrag von 10,99 €/Monat (8,99 €/Monat für Prime-Mitglieder) inkl. MwSt. ** berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Gratiszeitraums spätestens zu dessen Ablauf gekündigt wird. Jederzeit kündbar. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Dienste sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH einschließlich der _Nutzungsbedingungen für Amazon Music_. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Mit anderen Worten: Habt ihr Lust, dem Amazon Musik-Streaming-Dienst zu testen? Dann nutzt die Chance, Amazon Musik Unlimited drei Monate gratis auszuprobieren. Sollte euch der Service nicht überzeugen, so denkt an die Kündigung, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es direkt zu den 3 Gratis-Monaten von Amazon Music Unlimited