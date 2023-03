Es verdichten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro alle physischen Tasten durch Solid-State-Tasten ersetzen wird, einschließlich eines einzigen, neu gestalteten Lautstärkeschalters. Vollzeit-Leaker ShrimpApplePro zeigt die Tasten des iPhone 15 Pro nun auf neuen Renderings.

Anstatt sich physisch zu bewegen, würde die Lautstärkewippe ein haptisches Feedback von zwei zusätzlichen Taptic Engines im Inneren des iPhones liefern, um das Gefühl von Bewegung zu simulieren – ähnlich wie die Home-Taste beim aktuellen iPhone SE oder das Trackpad bei neueren MacBooks. Das bedeutet, dass die Lautstärkewippe keine beweglichen Teile mehr haben wird. Ebenso soll der Stummschalter auf die neuen Sensor-Tasten umgerüstet werden.

Bereits das erste iPhone verfügte über eine einheitliche Lautstärkewippe. Das Tastendesign wurde auch beim iPhone 3G und iPhone 3GS beibehalten. Beim iPhone 4 wurde die Wippe durch zwei kreisförmige Tasten ersetzt, die schließlich beim iPhone 6 durch längere, separate pillenförmige Tasten ersetzt wurden. Variationen der Pillenform wurden bis zum iPhone 14 verwendet.

Die Umgestaltung der Seitentasten wurde zuletzt aufgegriffen, als Renderings gezeigt haben, dass Apple den Unterbau der Lautstärketasten verändert hat. Die auffälligste Änderung bei den diesjährigen iPhones auf Basis der zuvor geleakten Renderings ist der Wechsel vom Lightning-Anschluss zu USB-C, was eine große Abkehr von Apples proprietärem Anschluss darstellen würde, der seit 2012 bei iPhones und dem meisten Apple-Zubehör verwendet wird.

ShrimpApplePro hat eine relativ zuverlässige Leak-Geschichte, einschließlich Vorhersagen über das Design der Apple Watch Series 8.

