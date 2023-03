Microsofts Pläne sehen es vor, bereits im kommenden Jahr einen Xbox Game Store auf dem iPhone zu starten. Allerdings hängen die Pläne von mehreren Entscheidungen der Regulierungsbehörden ab.

In einem Interview ist der Financial Times gab Phil Spencer, Gaming-Chef von Microsoft, zu verstehen, dass die Markteinführung eines Xbox Game Stores auf dem iPhone davon abhängt, dass die Regulierungsbehörden die Übernahme des Videospielherstellers Activision Blizzard durch das Unternehmen genehmigen. Die Übernahme würde Microsoft ein breiteres Portfolio an mobilen Spielen verschaffen. Darüberhinaus kann eine solche App nur auf dem iPhone eingeführt werden, wenn ein EU-Gesetz über digitale Märkte und andere Vorschriften, die alternative App-Stores unter iOS zulassen, durchgesetzt werden.

„Wir möchten in der Lage sein, Xbox und Inhalte von uns und unseren Drittpartnern auf jedem Bildschirm anzubieten, auf dem jemand spielen möchte“, sagte Spencer der Financial Times. „Heute können wir das auf mobilen Geräten nicht tun, aber wir wollen auf eine Welt hinarbeiten, von der wir glauben, dass sie kommen wird, in der diese Geräte geöffnet werden.“

Ihr erinnert euch? Im Dezember letzten Jahres berichtete Mark Gurman von Bloomberg, dass sich Apple darauf vorbereitet, alternative App Stores auf dem iPhone zuzulassen, um dem Digital Markets Act zu entsprechen, der voraussichtlich im März 2024 in Kraft treten wird. Das Ganze mit iOS 17 bzw. mit einem iOS 17.x Update im kommenden Jahr seinen Lauf nehmen.

Von verschiedenen Interessengruppen wird Apple kritisiert, dass man keine alternativen App Stores auf dem iPhone zulässt. Die EU könnte den Anfang machen und Apple dazu verdonnern, App Stores von Drittanbietern zuzulassen. Von daher wäre es naiv von Apple, sich nicht im Hintergrund mit dem Thema zu beschäftigen und Maßnahmen vorzubereiten. Gleichzeitig dürfte Apple allerdings weiterhin versuchen, sich gegen eine Öffnung zu wehren.