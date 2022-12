Bloomberg berichtet, dass Apple an der Unterstützung alternativer App Stores in der EU arbeitet, um den App-Download aus anderen Quellen zu ermöglichen. Dies wäre für Apple ein gewaltiger Schritt, da man bislang nur die App-Installation auf dem iPhone und iPad über den hauseigenen App Store ermöglicht.

Apple arbeitet angeblich an Unterstützung alternativer App Stores in der EU

In der Vergangenheit wurde Apple mehrfach dafür kritisiert, dass Apps für das iPhone und iPad ausschließlich über den Apple App Store bereit stehen. Unter anderem wurde Apple dabei von der EU ins Visier genommen. Hinter den Kulissen scheint sich Apple bereits auf Alternativen vorzubereiten.

Bloomberg berichtet, dass sich Apple auf alternative App Stores und Sideloading vorbereitet. Diese Änderungen würden es Anwendern ermöglichen, Apps herunterzuladen und zu installieren, ohne den „offiziellen“ App Store nutzen zu müssen. Dies würde gleichzeitig bedeuten, dass Entwickler keine 15 bis 30 Prozent Gebühren mehr an Apple bezahlen müssen. In einem ersten Schritt scheint sich Apple bei dieser Änderungen ausschließlich auf Europa zu konzentrieren. Sollten sich jedoch weitere Ländern dazu entschieden, die App Store Praktiken ebenfalls in den Fokus zu nehmen, könnten alternative App Store auf weitere Länder ausgeweitet werden.

Apple ist fest davon überzeugt, dass der App Store die beste Anlaufstelle für Apps ist. Sideloading bzw. alternative App Store würden hingegen den Datenschutz und die Sicherheit untergraben. Malware, betrügerische Apps etc. könnten so deutlich einfacher auf iPhone und iPad landen. Es heißt, dass Apple die Neuerungen bereits mit iOS 17 im kommenden Jahr einführen könnte, um den Fristen der EU gerecht zu werden.

Alles in allem stellt es keine Überraschung dar, dass sich Apple hinter verschlossenen Türen Gedanken dazu macht, wie man den Regularien der EU entsprechen könnte. Alternative App Stores und Sideloading gelten hier als Stichworte. So oder so wäre dies ein bedeutsamer Schritt für Apple, da man sich bisher vehement gegen alternative App Store gewehrt hat. Auf diesem Weg würde Apple auch ein Teil seiner Provisionen verloren gehen. Schlussendlich muss sich Apple allerdings der Gesetzgebung beugen. Wir sind gespannt, wie Anwender ihr Verhalten ändern, wenn es einen alternativen App Store für iPhone und iPad gibt.