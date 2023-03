In der jüngeren Vergangenheit ist der Begriff „VPN“ immer häufiger zu lesen. Vielfach wird dazu geraten, die eigene Netzwerkverbindung mit einem VPN zu sichern. Zusätzlich werden die Vorteile der Technologie gepriesen. Was genau ist dran und welche Optionen haben Nutzer mit Apple-Endgeräten, um diese Technologie zu nutzen?

Was ist überhaupt ein VPN?

Die Abkürzung VPN steht für Virtual Private Network. Bei dieser Technologie wird die Netzwerkverbindung über einen Tunnel geleitet. Dieser Tunnel wird direkt zwischen dem Gerät, auf dem das VPN eingerichtet ist, sowie dem Anbieter dieses Dienstes, hergestellt.

Alle Daten zwischen dem Endgerät und dem öffentlichen Netzwerk werden dann über das VPN ausgetauscht. Gleichzeitig bieten die Dienstleister von VPN-Services meist eine Verschlüsselung der Daten an. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit, denn Kriminelle können kritische Daten unterwegs nicht abgefangen. Zwar nutzen Apple-Endgeräte eine End-to-End-Verschlüsselung für iCloud-Fotos, Notizen und Backups, bei der Übertragung anderer Daten, zum Beispiel im Browser, gibt es hingegen keinen Schutz durch eine Verschlüsselung. Diese Lücke schließt ein VPN.

Wie lässt sich ein VPN mit Apple TV und Apple-Endgeräten nutzen?

Die Einrichtung eines VPN gelingt primär über eine App oder die Konfiguration in einer Anwendung. Das setzt allerdings voraus, dass eine solche Konfiguration beziehungsweise die Installation einer externen App möglich ist. Nicht bei allen Geräten ist dies der Fall.

Wer zum Beispiel ein VPN Apple TV nutzen möchte, benötigt eine Sonderlösung. Anbieter wie NordVPN haben aber auch hierfür eine Lösung. Hier gibt es die Möglichkeit, das VPN direkt auf dem Router einzurichten. Dafür muss der Router die Einrichtung eines VPNs ermöglichen. Router wie die FRITZ!Box 7510 unterstützen VPN-Lösungen und sind somit mit dieser Lösung kompatibel.

Es hat sogar verschiedene Vorteile, wenn das VPN direkt auf dem Router eingerichtet wird. So nutzen alle Geräte im eigenen Netzwerk automatisch das VPN. Das gilt sowohl für Geräte, die per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden sind, als auch für mobile Geräte, die das WLAN nutzen. Gerade Familien haben heutzutage eine Vielzahl an Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Das sind neben dem PC zahlreiche Smartphones und Unterhaltungsgeräte wie TVs oder Konsolen. Selbst Geräte aus dem Smart Home nutzen dann die sichere Verbindung über das VPN, was hier für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Welche weiteren Vorteile bietet ein VPN?

Wer ein VPN nutzt, profitiert noch von einer Reihe von weiteren Vorteilen. So lohnt es sich, das VPN auch auf dem iPhone einzusetzen. Dann lassen sich öffentliche WLAN-Netze sicher nutzen. Das ist hilfreich unterwegs und auch im Urlaub.

Auf Reisen kommt ein weiterer Vorteil von VPNs zum Tragen. So lässt sich das Geoblocking umgehen, denn über den Anbieter des VPNs lässt sich der Standort frei wählen. So gelingt zum Beispiel der Zugriff auf Mediatheken deutscher TV-Sender und das Streaming von Filmen, Serien sowie anderen Inhalten ist im Urlaub möglich.

Viele setzen ein VPN auch ein, um das Tracking der persönlichen Informationen zu verhindern. Die Verbindung zu Webseiten und Diensten läuft nämlich über den Anbieter des VPN und nicht mehr über die eigene Verbindung. So erhalten die Betreiber der Seiten keine persönlichen Informationen mehr. Ein VPN ist somit auch eine gute Option, um anonym im Internet zu surfen.